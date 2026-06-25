Japonia – Szwecja: typy i kursy. Gyokeres i spółka zatrzymają rozpędzonych Japończyków?

Japonia - Szwecja: typy i kursy na mecz 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (26 czerwca) o godzinie 01:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak i Viktor Gyokeres

Japonia Szwecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 13:06

Japonia – Szwecja, typy bukmacherskie

Już w piątkową noc poznamy pełne rozstrzygnięcia w grupie F Mistrzostw Świata 2026. W ciekawszym spotkaniu zobaczymy w akcji Japonię, która zmierzy się ze Szwecją. Obie reprezentacje mają na swoim koncie po cztery punkty i są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej. Stawką tego pojedynku może być nie tylko pierwsze miejsce w grupie. Zwycięzca znacząco poprawi swoją sytuację przed 1/16 finału i najprawdopodobniej trafi na teoretycznie łatwiejszego rywala. Można więc spodziewać się meczu, w którym żadna ze stron nie będzie chciała odpuszczać.

Ja uważam, że piątkową rywalizacja zakończy się triumfem zespołu z Azji. Mój typ: wygrana Japonii

Kacper STS 1.90 wygrana Japonii Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Japonia – Szwecja, ostatnie wyniki

Japonia bardzo dobrze prezentuje się podczas Mistrzostw Świata 2026. Reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni rozpoczęli turniej od cennego remisu z Holandią (2:2), pokazując, że potrafią rywalizować z jednym z faworytów do końcowego triumfu. W drugim spotkaniu poszli za ciosem i pewnie pokonali Tunezję aż 4:0, dzięki czemu znaleźli się w bardzo korzystnym położeniu przed ostatnią kolejką fazy grupowej.

Szwedzi znakomicie rozpoczęli mundial, rozbijając Tunezję aż 5:1 i potwierdzając, że mogą być groźni dla każdego rywala. W drugim spotkaniu przyszło jednak bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ Skandynawowie zostali rozgromieni przez Holandię 1:5. W efekcie przed ostatnią kolejką wciąż muszą walczyć o jak najlepszą pozycję przed fazą pucharową.

Japonia – Szwecja, historia

Historia rywalizacji Japonii ze Szwecją nie należy do najbardziej rozbudowanych, ale oba zespoły miały już okazję kilkukrotnie zmierzyć się ze sobą w meczach towarzyskich. Dotychczasowy bilans jest korzystniejszy dla Skandynawów, którzy częściej schodzili z boiska jako zwycięzcy. Najbardziej pamiętnym spotkaniem pozostaje pojedynek z 1997 roku, kiedy Szwecja pokonała Japonię 1:0. Od tamtej pory obie reprezentacje rozwijały się w różnych kierunkach, stając się stałymi uczestnikami największych turniejów. Piątkowe starcie będzie jednak pierwszym meczem pomiędzy tymi drużynami rozegranym na Mistrzostwach Świata, co nada tej rywalizacji zupełnie nowy wymiar.

Japonia – Szwecja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest reprezentantem Japonii. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu z Azji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Szwecji natomiast sięga nawet 4.40.

Japonia Szwecja 1.90 3.50 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 13:06

Japonia – Szwecja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Japonii

remisem

wygraną Szwecji wygraną Japonii

remisem

wygraną Szwecji 0 Votes

Japonia – Szwecja, przewidywane składy

Japonia: Suzuki – Watanabe, Taniguchi, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – J. Ito, Maeda – Ueda

Szwecja: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Japonia – Szwecja, transmisja meczu

Spotkanie Japonia – Szwecja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w usłudze TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.