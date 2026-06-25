Japonia – Szwecja: typy i kursy. Gyokeres i spółka zatrzymają rozpędzonych Japończyków?

Japonia – Szwecja, typy bukmacherskie
Już w piątkową noc poznamy pełne rozstrzygnięcia w grupie F Mistrzostw Świata 2026. W ciekawszym spotkaniu zobaczymy w akcji Japonię, która zmierzy się ze Szwecją. Obie reprezentacje mają na swoim koncie po cztery punkty i są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej. Stawką tego pojedynku może być nie tylko pierwsze miejsce w grupie. Zwycięzca znacząco poprawi swoją sytuację przed 1/16 finału i najprawdopodobniej trafi na teoretycznie łatwiejszego rywala. Można więc spodziewać się meczu, w którym żadna ze stron nie będzie chciała odpuszczać.
Ja uważam, że piątkową rywalizacja zakończy się triumfem zespołu z Azji. Mój typ: wygrana Japonii
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Japonia – Szwecja, ostatnie wyniki
Japonia bardzo dobrze prezentuje się podczas Mistrzostw Świata 2026. Reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni rozpoczęli turniej od cennego remisu z Holandią (2:2), pokazując, że potrafią rywalizować z jednym z faworytów do końcowego triumfu. W drugim spotkaniu poszli za ciosem i pewnie pokonali Tunezję aż 4:0, dzięki czemu znaleźli się w bardzo korzystnym położeniu przed ostatnią kolejką fazy grupowej.
Szwedzi znakomicie rozpoczęli mundial, rozbijając Tunezję aż 5:1 i potwierdzając, że mogą być groźni dla każdego rywala. W drugim spotkaniu przyszło jednak bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ Skandynawowie zostali rozgromieni przez Holandię 1:5. W efekcie przed ostatnią kolejką wciąż muszą walczyć o jak najlepszą pozycję przed fazą pucharową.
Japonia – Szwecja, historia
Historia rywalizacji Japonii ze Szwecją nie należy do najbardziej rozbudowanych, ale oba zespoły miały już okazję kilkukrotnie zmierzyć się ze sobą w meczach towarzyskich. Dotychczasowy bilans jest korzystniejszy dla Skandynawów, którzy częściej schodzili z boiska jako zwycięzcy. Najbardziej pamiętnym spotkaniem pozostaje pojedynek z 1997 roku, kiedy Szwecja pokonała Japonię 1:0. Od tamtej pory obie reprezentacje rozwijały się w różnych kierunkach, stając się stałymi uczestnikami największych turniejów. Piątkowe starcie będzie jednak pierwszym meczem pomiędzy tymi drużynami rozegranym na Mistrzostwach Świata, co nada tej rywalizacji zupełnie nowy wymiar.
Japonia – Szwecja, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest reprezentantem Japonii. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu z Azji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Szwecji natomiast sięga nawet 4.40.
Japonia – Szwecja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Japonii
- remisem
- wygraną Szwecji
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Japonia – Szwecja, przewidywane składy
Japonia: Suzuki – Watanabe, Taniguchi, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – J. Ito, Maeda – Ueda
Szwecja: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelof – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyokeres, Isak
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Japonia – Szwecja, transmisja meczu
Spotkanie Japonia – Szwecja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w usłudze TVP Sport.
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