Tunezja – Holandia: typy i kursy. Oranje idą po komplet punktów

Holandia - Tunezja: typy i kursy na mecz 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (26 czerwca) o godzinie 01:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Tunezja Holandia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 13:06

Tunezja – Holandia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Holandii już w piątkową noc zakończy zmagania w fazie grupowej Mistrzostw świata 2026. Oranje na zakończenie zmierzą się z Tunezją, która jak dotąd jest jednym z największych rozczarowań turnieju. Podopieczni Ronalda Koemana przystąpią do tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta i wszystko wskazuje na to, że powinni bez większych problemów sięgnąć po komplet punktów. Po stronie Holendrów przemawiają nie tylko większa jakość kadrowa, ale także zdecydowanie wyższe aspiracje na tym turnieju. Oranje są wymieniani w gronie kandydatów do walki o najwyższe cele, podczas gdy Tunezyjczycy próbują jedynie godnie pożegnać się z mundialem.

Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

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Tunezja – Holandia, ostatnie wyniki

Holendrzy jak dotąd prezentują się bardzo solidnie. Na inaugurację turnieju zremisowali z Japonią (2:2), choć byli wskazywani jako faworyci tego spotkania. W drugim meczu Oranje pokazali już pełnię swoich możliwości, rozbijając Szwecję aż 5:1 i wysyłając wyraźny sygnał pozostałym uczestnikom mundialu, że zamierzają walczyć o najwyższe cele.

Tunezyjczycy mają za sobą bardzo trudny początek mundialu. Na inaugurację zostali rozbici przez Szwecję aż 1:5, a w drugim spotkaniu nie byli w stanie przeciwstawić się Japonii, przegrywając 0:4. Przed starciem z Holandią ich sytuacja jest więc niezwykle skomplikowana, a dotychczasowe wyniki nie napawają kibiców optymizmem.

Tunezja – Holandia, historia

Historia rywalizacji Tunezji z Holandią jest bardzo uboga. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą zaledwie kilka razy, głównie w meczach towarzyskich. Dotychczasowy bilans zdecydowanie przemawia na korzyść Oranje, którzy dysponowali większym potencjałem i częściej schodzili z boiska jako zwycięzcy. Jednym z najbardziej pamiętnych spotkań był towarzyski mecz rozegrany w 2021 roku, kiedy Holendrzy pokonali Tunezyjczyków 2:0. Dla reprezentacji z Afryki starcia z tak renomowanym rywalem zawsze stanowiły cenne doświadczenie i okazję do sprawdzenia się na tle światowej czołówki. Piątkowy pojedynek będzie natomiast pierwszym w historii spotkaniem Tunezji i Holandii na Mistrzostwach Świata.

Tunezja – Holandia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, zdecydowanym faworytem piątkowego starcia jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Oranje, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.14. W przypadku zwycięstwa Tunezji natomiast sięga nawet 21.0.

Tunezja Holandia 21.0 8.80 1.14 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 13:06

Tunezja – Holandia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Tunezji

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Tunezja – Holandia, przewidywane składy

Tunezja: Chamakh – Valery, Rekik, Talbi, Ben Hamida, Abdi – Khedira, Skhiri, Mejbri – Saad, Slimane

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo

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Tunezja – Holandia, transmisja meczu

Spotkanie Tunezja – Holandia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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