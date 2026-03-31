Reprezentacja Polski na mecz o wszystko. Jan Urban podjął decyzję

Jan Urban odsyła dwóch zawodników na trybuny
Reprezentacja Polski stanie we wtorkowy wieczór przed wyzwaniem związanym z walką o awans na mundial w Ameryce Północnej. Biało-czerwoni przystąpią do potyczki w niezłych nastrojach po pokonaniu Albanii (2:1) w półfinale baraży. Tym samym polska drużyna wciąż jest bez porażki pod wodzą selekcjonera Jan Urban.
Znana jest już natomiast kadra polskiego zespołu na starcie ze Skandynawami. Przy okazji potyczki z Albanią na trybunach znaleźli się Bartosz Mrozek i Nicola Zalewski. Golkiper Lech Poznań przegrał rywalizację z innymi bramkarzami, czyli Mateusz Kochalski i Bartłomiej Drągowski. Z kolei gracz Atalanta musiał pauzować za żółte kartki.
Przy okazji wtorkowej potyczki poza grą będą Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Jest to o tyle ciekawe, że drugi z wymienionych otrzymał szansę gry kilka dni temu na PGE Narodowym. W każdym razie inną strategię na spotkanie w Solnie ma selekcjoner Biało-czerwonych.
Kadra meczowa reprezentacji Polski na starcie ze Szwecją:
- Kamil Grabara
- Matty Cash
- Przemysław Wiśniewski
- Tomasz Kędziora
- Jan Bednarek
- Bartosz Slisz
- Karol Świderski
- Jakub Moder
- Robert Lewandowski
- Piotr Zieliński
- Kamil Grosicki
- Mateusz Kochalski
- Jakub Kamiński
- Jakub Kiwior
- Oskar Pietuszewski
- Jan Ziółkowski
- Filip Rózga
- Bartosz Bereszyński
- Michał Skóraś
- Sebastian Szymański
- Nicola Zalewski
- Bartłomiej Drągowski
- Krzysztof Piątek
Rywalizacja z udziałem Szwedów i Polaków zacznie się o godzinie 20:45.