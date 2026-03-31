Reprezentacja Polski na mecz o wszystko. Jan Urban podjął decyzję

10:49, 31. marca 2026 13:23, 31. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Uefa,com

Reprezentacja Polski rozegra w Solnie mecz barażowy o awans na MŚ 2026 ze Szwecją. Tymczasem znana jest kadra Biało-czerwonych na wtorkowy szlagier, elektryzujący kibiców.

Jan Urban
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban odsyła dwóch zawodników na trybuny

Reprezentacja Polski stanie we wtorkowy wieczór przed wyzwaniem związanym z walką o awans na mundial w Ameryce Północnej. Biało-czerwoni przystąpią do potyczki w niezłych nastrojach po pokonaniu Albanii (2:1) w półfinale baraży. Tym samym polska drużyna wciąż jest bez porażki pod wodzą selekcjonera Jan Urban.

Znana jest już natomiast kadra polskiego zespołu na starcie ze Skandynawami. Przy okazji potyczki z Albanią na trybunach znaleźli się Bartosz Mrozek i Nicola Zalewski. Golkiper Lech Poznań przegrał rywalizację z innymi bramkarzami, czyli Mateusz Kochalski i Bartłomiej Drągowski. Z kolei gracz Atalanta musiał pauzować za żółte kartki.

Przy okazji wtorkowej potyczki poza grą będą Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Jest to o tyle ciekawe, że drugi z wymienionych otrzymał szansę gry kilka dni temu na PGE Narodowym. W każdym razie inną strategię na spotkanie w Solnie ma selekcjoner Biało-czerwonych.

Reprezentacja Polski awansuje na MŚ 2026?

  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć

0 Votes

Kadra meczowa reprezentacji Polski na starcie ze Szwecją:

  1. Kamil Grabara
  2. Matty Cash
  3. Przemysław Wiśniewski
  4. Tomasz Kędziora
  5. Jan Bednarek
  6. Bartosz Slisz
  7. Karol Świderski
  8. Jakub Moder
  9. Robert Lewandowski
  10. Piotr Zieliński
  11. Kamil Grosicki
  12. Mateusz Kochalski
  13. Jakub Kamiński
  14. Jakub Kiwior
  15. Oskar Pietuszewski
  16. Jan Ziółkowski
  17. Filip Rózga
  18. Bartosz Bereszyński
  19. Michał Skóraś
  20. Sebastian Szymański
  21. Nicola Zalewski
  22. Bartłomiej Drągowski
  23. Krzysztof Piątek

Rywalizacja z udziałem Szwedów i Polaków zacznie się o godzinie 20:45.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości