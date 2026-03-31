Reprezentacja Polski na mecz o wszystko. Jan Urban podjął decyzję

Reprezentacja Polski rozegra w Solnie mecz barażowy o awans na MŚ 2026 ze Szwecją. Tymczasem znana jest kadra Biało-czerwonych na wtorkowy szlagier, elektryzujący kibiców.

Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban odsyła dwóch zawodników na trybuny

Reprezentacja Polski stanie we wtorkowy wieczór przed wyzwaniem związanym z walką o awans na mundial w Ameryce Północnej. Biało-czerwoni przystąpią do potyczki w niezłych nastrojach po pokonaniu Albanii (2:1) w półfinale baraży. Tym samym polska drużyna wciąż jest bez porażki pod wodzą selekcjonera Jan Urban.

Znana jest już natomiast kadra polskiego zespołu na starcie ze Skandynawami. Przy okazji potyczki z Albanią na trybunach znaleźli się Bartosz Mrozek i Nicola Zalewski. Golkiper Lech Poznań przegrał rywalizację z innymi bramkarzami, czyli Mateusz Kochalski i Bartłomiej Drągowski. Z kolei gracz Atalanta musiał pauzować za żółte kartki.

Przy okazji wtorkowej potyczki poza grą będą Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Jest to o tyle ciekawe, że drugi z wymienionych otrzymał szansę gry kilka dni temu na PGE Narodowym. W każdym razie inną strategię na spotkanie w Solnie ma selekcjoner Biało-czerwonych.

Kadra meczowa reprezentacji Polski na starcie ze Szwecją:

Kamil Grabara Matty Cash Przemysław Wiśniewski Tomasz Kędziora Jan Bednarek Bartosz Slisz Karol Świderski Jakub Moder Robert Lewandowski Piotr Zieliński Kamil Grosicki Mateusz Kochalski Jakub Kamiński Jakub Kiwior Oskar Pietuszewski Jan Ziółkowski Filip Rózga Bartosz Bereszyński Michał Skóraś Sebastian Szymański Nicola Zalewski Bartłomiej Drągowski Krzysztof Piątek

Rywalizacja z udziałem Szwedów i Polaków zacznie się o godzinie 20:45.