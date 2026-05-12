Barcelona czeka na decyzję Luisa de la Fuente w kwestii powołań na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Piłkarze Blaugrany będą stanowili o sile reprezentacji Hiszpanii na tegorocznym mundialu. Mundo Deportivo ujawnia, kto może być pewny wyjazdu na turniej.

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona z liczną reprezentacją na MŚ 2026

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca meczem Meksyk – RPA. Natomiast reprezentacja Hiszpanii przystąpi do gry cztery dni później w spotkaniu z Republika Zielonego Przylądka. La Furia Roja ma jeden cel – przywieźć złoto z mundialu. Spory udział w potencjalnym sukcesie kadry Luisa de la Fuente może mieć Barcelona.

Mundo Deportivo twierdzi, że aż sześciu piłkarzy Dumy Katalonii ma być pewnych wyjazdu na MŚ 2026. W tym gronie znajdują się Lamine Yamal, Pedri, Fermín Lopez, Ferran Torres, Dani Olmo i Pau Cubarsí. Ta szóstka została określona mianem „nietykalnych”.

Czterech kolejnych zawodników ma szansę na obecność na liście powołanych. To Eric García, Gavi, Joan García i Gerard Martín. Natomiast Alejandro Balde, Marc Casado i Marc Bernal nie powinni liczyć na wiadomość od selekcjonera.

Pozytywny wariant zakłada udział dziewięciu graczy Blaugrany na mundialu, ponieważ Gerard Martin, zgodnie z doniesieniami Mundo Deportivo, jest „dalej niż bliżej ” powołania przez Luisa de la Fuente.

