Barcelona z liczną reprezentacją na MŚ 2026
Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca meczem Meksyk – RPA. Natomiast reprezentacja Hiszpanii przystąpi do gry cztery dni później w spotkaniu z Republika Zielonego Przylądka. La Furia Roja ma jeden cel – przywieźć złoto z mundialu. Spory udział w potencjalnym sukcesie kadry Luisa de la Fuente może mieć Barcelona.
Mundo Deportivo twierdzi, że aż sześciu piłkarzy Dumy Katalonii ma być pewnych wyjazdu na MŚ 2026. W tym gronie znajdują się Lamine Yamal, Pedri, Fermín Lopez, Ferran Torres, Dani Olmo i Pau Cubarsí. Ta szóstka została określona mianem „nietykalnych”.
Czterech kolejnych zawodników ma szansę na obecność na liście powołanych. To Eric García, Gavi, Joan García i Gerard Martín. Natomiast Alejandro Balde, Marc Casado i Marc Bernal nie powinni liczyć na wiadomość od selekcjonera.
Pozytywny wariant zakłada udział dziewięciu graczy Blaugrany na mundialu, ponieważ Gerard Martin, zgodnie z doniesieniami Mundo Deportivo, jest „dalej niż bliżej ” powołania przez Luisa de la Fuente.
Hiszpania na MŚ 2026:
- 15 czerwca – Republika Zielonego Przylądka
- 21 czerwca – Arabia Saudyjska
- 27 czerwca – Urugwaj