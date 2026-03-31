fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Szwecja

Historia meczów Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski zmierzy się w Solnie w finale baraży o awans na MŚ 2026. Biało-czerwoni przystąpią do rywalizacji po pokonaniu Albanii (2:1). Z kolei Szwedzi mają za sobą wygraną potyczkę z Ukrainą, w której hat-trickiem popisał się Viktor Gyokeres. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz 29. w historii.

Interesujące jest to, że reprezentacja Polski nie potrafi pokonać Żółto-Niebieskich na ich terenie od blisko 96 lat. Biało-czerwoni po raz ostatni pokonali Szwedów w roli gościa dawno temu, bo we wrześniu 1930 roku. Polska drużyna wygrała wówczas różnicą trzech trafień (3:0), prowadząc już do przerwy 2:0. Ogólnie w Szwecji reprezentacja Polski wygrała tylko dwa razy w historii. Pierwszy raz miało to miejsce w 1922 roku.

Ogólnie w dotychczasowych 28 potyczkach między zespołami polska drużyna była górą dziewięć razy. W czterech starciach padł remis. Z kolei w 15 potyczkach górą była reprezentacja Szwecji.

Łącznie jak na razie 14 spotkań odbyło się między tymi ekipami w Szwecji. W nich gospodarze triumfowali 10 razy, w dwóch potyczkach padł remis i – jak już wcześniej wspomniano – w dwóch spotkaniach lepsi byli Biało-czerwoni. Szwedzi mogą pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu nad Polską u siebie, w tym dwoma w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.