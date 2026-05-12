Dani Carvajal poznał decyzję przed mundialem. Sensacyjne wieści!

Dani Carvajal nie znalazł się na liście 55 zawodników wstępnie wybranych przez selekcjonera Luisa de la Fuente do reprezentacji Hiszpanii - przekazał Fabrizio Romano. Kapitan Realu Madryt po raz ostatni wystąpił w kadrze we wrześniu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Dani Carvajal obecnie pełni funkcję kapitana Realu Madryt. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu opuści Santiago Bernabeu. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente zdecydował, że 34-letni obrońca nie znajdzie się nawet na szerokiej liście 55 zawodników, którzy mają szansę wyjechać na tegoroczne mistrzostwa świata organizowane w USA, Kanadzie i Meksyku.

Hiszpańska federacja nie zamierza publikować pełnego zestawienia wybrańców selekcjonera. Carvajal przez lata był jednym z filarów reprezentacji La Roja. W narodowych barwach rozegrał 52 spotkania i zdobył jedną bramkę. W 2024 roku sięgnął z reprezentacją po mistrzostwo Europy, a rok wcześniej triumfował również w Lidze Narodów.

Ostatni raz obrońca wystąpił w reprezentacji we wrześniowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Bułgarii. Od tamtego momentu nie otrzymał już kolejnych powołań. Wedle doniesień, wpływ na decyzję selekcjonera miały przede wszystkim problemy zdrowotne zawodnika.

🚨 Dani Carvajal out means the end of an era for Spain… and out of contract in June at Real Madrid. pic.twitter.com/qnO2RMc4gb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

W bieżącym sezonie Carvajal zmagał się z licznymi urazami. Łącznie wystąpił zaledwie w 20 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Hiszpanie w ramach przygotowań do mundialu rozegrają w czerwcu mecze towarzyskie z Irakiem oraz Peru. Następnie podczas fazy grupowej mistrzostw świata zmierzą się w Atlancie z Republiką Zielonego Przylądka oraz Arabią Saudyjska, a także w Zapopan z Urugwajem.