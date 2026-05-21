Atak marzeń czy problem do rozwiązania? Real Madryt szuka odpowiedzi

19:34, 21. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  AS

Real Madryt chce, aby Jose Mourinho poprawił współpracę Kyliana Mbappe i Viniciusa Juniora. Tym samym sprzedaż gwiazd nie wchodzi w grę, podaje hiszpański dziennik "AS".

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

To może zmienić wszystko w Realu. Dwie gwiazdy, jedno wyzwanie

Real Madryt ma przekazać Jose Mourinho jedno z kluczowych zadań w przypadku jego możliwego zatrudnienia w klubie. Mowa o współpracy między Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem. Jak podaje „AS”, chodzi o stworzenie duetu ofensywnego, który będzie decydował o sile zespołu zarówno w rozgrywkach La Liga, jak i w Lidze Mistrzów.

Gigant ligi hiszpańskiej widzi w obu zawodnikach fundament przyszłego projektu sportowego i nie bierze pod uwagę ich sprzedaży. Klub jest przekonany, że odpowiednie ustawienie taktyczne oraz większa synchronizacja w ofensywie, pozwolą w pełni wykorzystać potencjał obu gwiazd. Te mają stanowić o sile drużyny w kolejnych sezonach.

Real według źródła postrzega aktualnego szkoleniowca Benfiki Lizbona jako trenera, który mógłby uporządkować strukturę gry ofensywnej i zwiększyć efektywność współpracy w ataku. Mourinho, jeśli obejmie stanowisko, ma otrzymać jasny priorytet: zbudowanie chemii między liderami formacji ofensywnej.

Według dziennika „AS” sytuacja kontraktowa Viníciusa Juniora pozostaje stabilna. Brazylijczyk ma jeszcze rok obowiązującej umowy, jednak negocjacje w sprawie jej przedłużenia przebiegają w spokojnej atmosferze. Władze klubu wierzą, że porozumienie zostanie osiągnięte przed MŚ 2026.

Real konsekwentnie podkreśla, że projekt sportowy opiera się na stabilności i utrzymaniu kluczowych zawodników. Zarówno Mbappe, jak i Vinicius Junior mają być centralnymi postaciami nowej ery Los Blancos, a ich współpraca ma stać się jednym z głównych elementów strategii sportowej klubu.

