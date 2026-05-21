Luis Enrique ujawnił, kto jego zdaniem wyprzedził futbol o lata

Josep Guardiola usłyszał wyjątkowe słowa. „Zmienił piłkę nożną”

Luis Enrique otwarcie wyraził ogromny podziw dla Josepa Guardioli i ponownie podkreślił, że uważa szkoleniowca Manchester City za najlepszego trenera w historii futbolu. Trener Paris Saint-Germain zwrócił uwagę nie tylko na liczbę trofeów zdobytych przez Guardiolę, ale przede wszystkim na jego wpływ na rozwój nowoczesnej piłki nożnej.

Luis Enrique zaznaczył, że menedżer Obywateli wyróżnia się odwagą taktyczną oraz zdolnością do wyznaczania trendów, które później kopiują inni trenerzy na całym świecie. 56-latek zaznaczył, że szkoleniowiec Man City potrafił całkowicie zmienić sposób postrzegania wielu pozycji na boisku, przesuwając środkowych i bocznych obrońców do rozegrania w środku pola.

– Chciałbym widzieć Pepa na najwyższym poziomie przez wiele lat, ponieważ jest wzorem do naśladowania. Dla mnie jest najlepszym trenerem wszech czasów – powiedział Luis Enrique w rozmowie z Movistar.

– Nie ze względu na liczbę trofeów, ale ze względu na idee, które przekazuje, sposób, w jaki to robi, jak Pep zmienił grę, jak odważył się przesunąć środkowych i bocznych obrońców do środka pola. Pewnego dnia Guardiola wypchnie swoich środkowych obrońców do przodu i wszyscy zaczną go naśladować. Niewielu ma taką umiejętność. Tylko nieliczni, a on jest w tym najlepszy – dodał trener Paryżan.

Obaj szkoleniowcy zapisali się już na stałe w historii futbolu. Luis Enrique oraz Guardiola pozostają jedynymi trenerami, którzy zdobyli potrójną koronę z dwoma różnymi klubami. Guardiola osiągnął ten sukces z FC Barceloną i Manchesterem City, natomiast Luis Enrique dokonał tego z FC Barceloną oraz PSG.