Widzew Łódź przed meczem o wszystko w Ekstraklasie. Vuković zapowiada walkę

19:47, 21. maja 2026
Paweł Wątorski
Widzew Łódź zagra o utrzymanie z Piastem Gliwice w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy. - Jesteśmy zaprawieni w boju – podkreślił Aleksandar Vuković przed sobotnim meczem.

Widzew pod olbrzymią presją

Widzew Łódź zajmuje 15. miejsce w PKO BP Ekstraklasie przed 34. kolejką. Sytuacja w dolnej części tabeli pozostaje bardzo napięta, a w sobotnim meczu z Piastem Gliwice drużyna Aleksandara Vukovicia zagra o utrzymanie. Co więcej, obie drużyny muszą również spoglądać na inne wyniki. W grze o utrzymanie pozostają także Lechia Gdańsk oraz Cracovia.

– Jesteśmy zaprawieni w boju, to będzie mecz o podobnej wadze do kilku poprzednich. To powinno być naszą siłą, podobnie jak pełen stadion, który doda nam skrzydeł. Znaczenie tego spotkania jest najważniejsze i uważam, że spycha jakiekolwiek inne aspekty na dalszy tor – zaznaczył Vuković na konferencji prasowej, którego cytuje klubowy serwis.

Emil Kornvig pauzuje za nadmiar żółtych kartek i szkoleniowiec Łodzian musi znaleźć rozwiązanie w środku pola. – Brak Emila jest dla nas utrudnieniem, ale według mnie jesteśmy na takim poziomie, że możemy utworzyć taką jedenastką, jaką byśmy chcieli – dodał.

Mamy mecz u siebie, trzymamy swoje losy we własnych rękach. Teraz musimy zrobić ostatni krok i wygrać to spotkanie – oznajmił Vuković. Mecz Widzewa z Piastem rozpocznie się w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30. W listopadzie Łodzianie wygrali z Piastunkami (2:0), a na listę strzelców wpisali się Sebastian Bergier i Andi Zaqiri.

