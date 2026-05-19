Portugalia ogłosiła kadrę. Jedno nazwisko przyciągnęło całą uwagę

18:10, 19. maja 2026
Luka Pawlik
Reprezentacja Portugalii ogłosiła ostateczną kadrę na MŚ 2026. W składzie znalazł się 41-letni Cristiano Ronaldo, który zagra na mundialu po raz szósty.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalczycy odkryli karty przed mundialem. Lista robi ogromne wrażenie

Reprezentacja Portugalii oficjalnie zaprezentowała 26-osobowy skład na tegoroczny mundial. Lista powołanych została opublikowana w oficjalnych mediach społecznościowych portugalskiej federacji i natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie kibiców. Tymczasem największą uwagę ponownie przyciągnął Cristiano Ronaldo, dla którego będzie to już szósty mundial w karierze.

41-letni napastnik Al-Nassr po raz pierwszy wystąpił na mistrzostwach świata w 2006 roku i od tamtej pory nieprzerwanie reprezentuje Portugalię na największych turniejach. Obecność legendarnego piłkarza sprawia, że MŚ 2026 mogą być jednym z najbardziej wyjątkowych momentów w historii portugalskiej kadry.

W składzie nie zabrakło również największych gwiazd obecnego pokolenia portugalskich piłkarzy. Selekcjoner postawił zarówno na doświadczenie, jak i młodszych zawodników. Tacy zawodnicy mają jednocześnie stanowić o sile drużyny podczas turnieju.

Bramkarze: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi);

Obrońcy: Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);

Pomocnicy: Ruben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (PSG), Samo Costa (Mallorca), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Napastnicy: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG).

