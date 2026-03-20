Nie dostał powołania, bo nie oddzwonił. Magiera mówi wprost. „Nie ma tematu”

17:30, 20. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Sebastian Walukiewicz znowu nie dostał powołania do reprezentacji Polski. Jacek Magiera w rozmowie na kanale Meczyki.pl ujawnił, że nie było nawet tematu piłkarza Sassuolo. Powód jest dość zabawny, ponieważ poszło o fakt, że nie odebrał jesienią telefonu.

Jacek Magiera
Na zdjęciu: Jacek Magiera

Walukiewicz bez powołania, bo nie odebrał i nie oddzwonił

Jan Urban razem ze swoim sztabem szkoleniowym wybrał 25 zawodników, którzy otrzymali powołanie na marcowe zgrupowanie. Reprezentacja Polski pod koniec miesiąca zmierzy się z Albanią oraz w przypadku zwycięstwa ze Szwecją lub Ukrainą.

W kadrze na baraże o awans na Mistrzostwa Świata na próżno szukać niespodzianek. Z nowych nazwisk wymienić można jedynie Oskara Pietuszewskiego oraz Jakuba Modera, który u nowego selekcjonera nie miał jeszcze okazji wystąpić. Więcej powodów do rozmów stanowią piłkarze, których zabrakło w reprezentacji. Jednym z nich jest Sebastian Walukiewicz, obrońca Sassuolo, grającego w Serie A.

Walukiewicz był blisko powołania w listopadzie. Miał wtedy zostać dowołany w miejsce Jana Bednarka, który doznał kontuzji. Jan Urban w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że zawodnik nie odebrał telefonu i nie dało się z nim skontaktować. O brak powołania dla piłkarza Sassuolo został zapytany Jacek Magiera. W rozmowie na kanale Meczyki.pl asystent selekcjonera przyznał, że Walukiewicz nie odebrał jesienią i do dziś nie oddzwonił. Przez to jego nazwisko nie było nawet brane pod uwagę w kontekście powołania.

Nie odebrał jesienią i do dzisiaj nie oddzwonił, więc dla nas tematu nie ma – wypalił Jacek Magiera w rozmowie na kanale Meczyki.

Walukiewicz wystąpił w tym sezonie w 29 meczach, będąc kluczowym piłkarzem beniaminka Serie A. W zespole Neroverdi przebywa na wypożyczeniu. Po sezonie ma wrócić do Torino, z którym obowiązuje go jeszcze kontrakt do czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości