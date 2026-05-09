Kto wygra MŚ 2026? Messi zdradził swoje przewidywania

11:55, 9. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Pollo Alvarez

Lionel Messi wskazał głównych faworytów do zwycięstwa MŚ 2026. Kapitan reprezentacji Argentyny podkreślił, że jego drużyna nie jest jedynym kandydatem do tytułu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi wskazał rywali Argentyny. Lista faworytów mówi wiele

Lionel Messi, kapitan reprezentacji Argentyny i jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, w rozmowie z dziennikarzem Pollo Alvarezem wskazał swoje typy dotyczące faworytów nadchodzących Mistrzostw Świata 2026. Jak zaznaczył, mimo że Albicelestes są aktualnym mistrzem świata. Rywalizacja będzie niezwykle wymagająca.

38-latek podkreślił, że w światowym futbolu istnieje kilka reprezentacji znajdujących się obecnie w bardzo dobrej dyspozycji. To one mogą odegrać kluczową rolę w walce o trofeum. W jego ocenie przewaga nie leży wyłącznie po stronie reprezentacji Argentyny.

– Musimy zrozumieć, że oprócz nas są inni faworyci, którzy podchodzą do rywalizacji w lepszej dyspozycji – powiedział zawodnik w rozmowie przeprowadzonej przez Pollo Alvareza.

Argentyńczyk szczególnie wyróżnił jedn z ekip. – Francja jest znów bardzo silna, z wieloma piłkarzami na najwyższym poziomie. Są też Hiszpania i Brazylia. Chociaż ta druga od jakiegoś czasu nie gra na najwyższym poziomie, ale zawsze jest pretendentem do tytułu. Myślę, że Portugalia również ma bardzo konkurencyjny zespół – przekonywał Messi.

Wypowiedź kapitana reprezentacji Argentyny pokazuje, że droga do obrony tytułu mistrzowskiego będzie wyjątkowo trudna. Turniej w 2026 roku zapowiada się jako jedna z najbardziej wyrównanych edycji w historii, z wieloma silnymi kandydatami do końcowego triumfu.

