Kto wygra MŚ 2026? Messi zdradził swoje przewidywania

Lionel Messi wskazał głównych faworytów do zwycięstwa MŚ 2026. Kapitan reprezentacji Argentyny podkreślił, że jego drużyna nie jest jedynym kandydatem do tytułu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi wskazał rywali Argentyny. Lista faworytów mówi wiele

Lionel Messi, kapitan reprezentacji Argentyny i jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, w rozmowie z dziennikarzem Pollo Alvarezem wskazał swoje typy dotyczące faworytów nadchodzących Mistrzostw Świata 2026. Jak zaznaczył, mimo że Albicelestes są aktualnym mistrzem świata. Rywalizacja będzie niezwykle wymagająca.

38-latek podkreślił, że w światowym futbolu istnieje kilka reprezentacji znajdujących się obecnie w bardzo dobrej dyspozycji. To one mogą odegrać kluczową rolę w walce o trofeum. W jego ocenie przewaga nie leży wyłącznie po stronie reprezentacji Argentyny.

– Musimy zrozumieć, że oprócz nas są inni faworyci, którzy podchodzą do rywalizacji w lepszej dyspozycji – powiedział zawodnik w rozmowie przeprowadzonej przez Pollo Alvareza.

Argentyńczyk szczególnie wyróżnił jedn z ekip. – Francja jest znów bardzo silna, z wieloma piłkarzami na najwyższym poziomie. Są też Hiszpania i Brazylia. Chociaż ta druga od jakiegoś czasu nie gra na najwyższym poziomie, ale zawsze jest pretendentem do tytułu. Myślę, że Portugalia również ma bardzo konkurencyjny zespół – przekonywał Messi.

Wypowiedź kapitana reprezentacji Argentyny pokazuje, że droga do obrony tytułu mistrzowskiego będzie wyjątkowo trudna. Turniej w 2026 roku zapowiada się jako jedna z najbardziej wyrównanych edycji w historii, z wieloma silnymi kandydatami do końcowego triumfu.