Urban ogłosił powołania na baraże. Nastolatek w kadrze

Reprezentacja Polski za tydzień zagra z Albanią w el. Mistrzostw Świata 2026. Jan Urban ogłosił powołania na baraże. W kadrze znalazł się m.in. Oskar Pietuszewski z FC Porto.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski w grupie eliminacyjnej zajęła 2. miejsce tuż za plecami Holandii. Oznacza to, że w marcu czeka ich mini turniej w formie baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie.

Temat powołań do reprezentacji był obecny w mediach od dłuższego czasu. Wielu ekspertów, a także kibiców domagało się umieszczenia na liście rewelacyjnego nastolatka z FC Porto – Oskara Pietuszewskiego. 17-latek otrzymał szanse i będzie mógł po raz pierwszy w karierze zadebiutować w dorosłej kadrze z orzełkiem na piersi.

Jan Urban ogłosił powołania na baraże w piątek (20 marca) równo o godzinie 16:00. Na liście zawodników, którzy powalczą o bilet na mundial dla reprezentacji Polski znalazły się największe gwiazdy drużyny jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy Jan Bednarek. Jest też Nicola Zalewski, który ze względu na zawieszenie będzie pauzował w półfinałowym starciu z Albanią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 pic.twitter.com/sDV6opdRy7 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 20, 2026

Z nazwisk, których nie ma wśród powołanych można wymienić Łukasza Skorupskiego czy Adama Buksę. Obaj leczą kontuzję. Bez powołania został także najlepszy piłkarz Ekstraklasy – Bartosz Nowak. Wygląda również na to, że Kacper Potulski przymierzany do pierwszej reprezentacji znajdzie się w kadrze Jerzego Brzęczka, czyli młodzieżówce do lat 21.

Pełna lista zawodników powołanych do reprezentacji Polski na baraże Mistrzostw Świata 2026:

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Kochalski, Mrozek

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Cash, Kędziora, Kiwior, Pyrka, Wiśniewski, Ziółkowski

Pomocnicy: Grosicki, Kamiński, Moder, Pietuszewski, Rózga, Skóraś, Slisz, S. Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Lewandowski, Piątek, Świderski

Polska zagra z Albanią za tydzień w czwartek (26 marca) na Stadionie Narodowym. W przypadku zwycięstwa podopieczni Jana Urbana zmierzą się w finale z wygranym pary Ukraina – Szwecja. Decydujące spotkanie odbędzie się we wtorek (31 marca) na wyjeździe.