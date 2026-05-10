Hiszpania straci jedną z gwiazd tuż przed Mistrzostwami Świata 2026? Nico Williams zszedł z boiska z kontuzją już w pierwszej połowie meczu Athletic Bilbao - Valencia.

Hiszpania czeka na wyniki badań. Nico Williams z kontuzją

Nico Williams w lecie był łączony z przenosinami do Barcelony, ale ostatecznie zdecydował się podpisać nową umowę z macierzystym klubem. Rozchwytywany napastnik, który był jednym z najjaśniejszych punktów całej ligi, nie notuje idealnego sezonu. Traci na tym nie tylko Athletic Bilbao, ale także Hiszpania.

Niewykluczone, że Luis de la Fuente już niedługo będzie musiał zmierzyć się ze zdecydowanie większym problemem niż niepewna dyspozycja 23-latka. W 35. minucie starcia z Valencią gwiazda ekipy z San Mames usiadła na murawie, a chwilę później było jasne, że 30-krotny reprezentant kraju nie wróci do gry. Zastąpił go jego brat, Inaki.

Nico w poniedziałek przejdzie dokładne badania, które pozwolą poznać zakres odniesionej przez niego kontuzji mięśniowej. Wydaje się, że mistrz Europy z 2024 roku może nie zagrać już w tym sezonie ligowym. Athletic ma przed sobą jeszcze trzy spotkania. Rywalami ekipy z Kraju Basków będą Espanyol, Celta Vigo i Real Madryt.

Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata 2026 pozostał już tylko nieco ponad miesiąc. Za niecałe dwa tygodnie selekcjoner ma ogłosić listę zawodników powołanych ten turniej. Czy Inaki Williams znajdzie się w gronie piłkarzy, który powalczą o medal w Meksyku, Kanadzie i USA?