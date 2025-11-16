Polska musi liczyć na awans trzech drużyn. Wtedy będziemy w 1. koszyku

Reprezentacja Polski zagra w marcu baraże o awans na Mistrzostwa Świata. Jedyną niewiadomą pozostaje fakt, z jakiego koszyka będziemy losowani. Jeśli chcemy liczyć na najwyższe rozstawienie, bezpośredni awans muszą wywalczyć Niemcy, Austria i Dania.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Niemcy, Austria i Dania – oni muszą awansować bezpośrednio

Kwestia awansu na Mistrzostwa Świata 2026 dla reprezentacji Polski rozstrzygnie się dopiero w marcu. Choć matematycznie wciąż mamy szanse na zajęcie 1. miejsca w grupie, to trudno wyobrazić sobie taki scenariusz. W pierwszej kolejności Litwa musiałaby pokonać Holandię, a Biało-Czerwoni musieliby wygrać różnicą ponad dziesięciu goli z Maltą. Prawdę mówiąc, byłby to prawdziwy cud.

Realny scenariusz, który z całą pewnością wydarzy się w najbliższy poniedziałek to zwycięstwo zarówno Holandii, jak i Polski. W takim przypadku zakończymy rozgrywki eliminacyjne na 2. miejscu w grupie G. W takim przypadku w marcu zagramy w barażach.

Podopieczni Jana Urbana mają realną szansę, aby znaleźć się w 1. koszyku przed losowaniem ścieżki barażowej. Istnieje jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby tak się stało. W pierwszej kolejności musimy pokonać Maltę, co nie powinno być trudnym zadaniem. Następnie musimy trzymać kciuki za trzy inne reprezentacje, a konkretnie za Niemcy, Danię i Austrię.

Aby utrzymać się w 1. koszyku Niemcy, Dania i Austria muszą uzyskać bezpośredni awans. Stanie się tak jeśli nie przegrają ostatniego meczu w swoich grupach. Niemcy powalczą ze Słowacją, Dania ze Szkocją, a Austria z Bośnią i Hercegowiną. Porażka jednej z tych trzech drużyn sprawi, że Polska spadnie do 2. koszyka. Będzie to spowodowane niższą pozycją Biało-Czerwonych w rankingu FIFA.