MŚ 2026. Tabela grupy A po drugiej kolejce. Gospodarze mają powody do radości

Radość gospodarzy. Meksyk z awansem do fazy pucharowej!
Meksyk jako pierwszy z gospodarzy Mistrzostw Świata 2026 zapewnił sobie awans z grupy do 1/16 finału. W nocy z czwartku na piątek pokonali oni bowiem Koreę Południową 1:0 po bramce Luisa Romo.
Tym samym odnieśli oni drugie zwycięstwo, gdyż wcześniej pokonali RPA i są liderami w grupie A. Natomiast reprezentacja Hugo Brossa, choć od 6. minuty przegrywała z Czechami po bramce Michala Sadileka, ostatecznie wywalczyła remis 1:1 po wykorzystaniu rzutu karnego przez Tebeho Makoenę w 83. minucie meczu.
Tabela grupy A
|Miejsce
|Drużyna
|Mecze
|Z
|R
|P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Meksyk
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2.
|Korea Południowa
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|Czechy
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|RPA
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
Terminarz 3. kolejki grupy A MŚ 2026
W 3. kolejce Meksykanie zagrają z naszymi południowymi sąsiadami, a Koreańczycy z RPA. Szansę na wywalczenie awansu z drugiego miejsca wciąż mają wszystkie trzy reprezentacje.
- Czechy – Meksyk: 25 czerwca, godzina 03:00
- RPA – Korea Południowa, 25 czerwca, godzina 03:00