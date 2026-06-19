MŚ 2026. Tabela grupy A po drugiej kolejce. Gospodarze mają powody do radości

W czwartek Czechy zmierzyły się z RPA, a w piątek w nocy Meksyk z Koreą Południową. Tak prezentuje się sytuacja w grupie A Mistrzostw Świata 2026 po drugiej serii spotkań.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Meksyku

Radość gospodarzy. Meksyk z awansem do fazy pucharowej!

Meksyk jako pierwszy z gospodarzy Mistrzostw Świata 2026 zapewnił sobie awans z grupy do 1/16 finału. W nocy z czwartku na piątek pokonali oni bowiem Koreę Południową 1:0 po bramce Luisa Romo.

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Meksyk otworzył wynik spotkania z Koreą Południową po fatalnym błędzie bramkarza…



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Tym samym odnieśli oni drugie zwycięstwo, gdyż wcześniej pokonali RPA i są liderami w grupie A. Natomiast reprezentacja Hugo Brossa, choć od 6. minuty przegrywała z Czechami po bramce Michala Sadileka, ostatecznie wywalczyła remis 1:1 po wykorzystaniu rzutu karnego przez Tebeho Makoenę w 83. minucie meczu.

Tabela grupy A

Miejsce Drużyna Mecze Z R P Bramki Punkty 1. Meksyk 2 2 0 0 3:0 6 2. Korea Południowa 2 1 0 1 2:2 3 3. Czechy 2 0 1 1 2:3 1 4. RPA 2 0 1 1 1:3 1

Terminarz 3. kolejki grupy A MŚ 2026

W 3. kolejce Meksykanie zagrają z naszymi południowymi sąsiadami, a Koreańczycy z RPA. Szansę na wywalczenie awansu z drugiego miejsca wciąż mają wszystkie trzy reprezentacje.