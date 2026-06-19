MŚ 2026. Tabela grupy A po drugiej kolejce. Gospodarze mają powody do radości

07:37, 19. czerwca 2026 07:58, 19. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W czwartek Czechy zmierzyły się z RPA, a w piątek w nocy Meksyk z Koreą Południową. Tak prezentuje się sytuacja w grupie A Mistrzostw Świata 2026 po drugiej serii spotkań.

Zawodnicy Meksyku
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Meksyku

Radość gospodarzy. Meksyk z awansem do fazy pucharowej!

Meksyk jako pierwszy z gospodarzy Mistrzostw Świata 2026 zapewnił sobie awans z grupy do 1/16 finału. W nocy z czwartku na piątek pokonali oni bowiem Koreę Południową 1:0 po bramce Luisa Romo.

Tym samym odnieśli oni drugie zwycięstwo, gdyż wcześniej pokonali RPA i są liderami w grupie A. Natomiast reprezentacja Hugo Brossa, choć od 6. minuty przegrywała z Czechami po bramce Michala Sadileka, ostatecznie wywalczyła remis 1:1 po wykorzystaniu rzutu karnego przez Tebeho Makoenę w 83. minucie meczu.

Tabela grupy A

MiejsceDrużynaMeczeZRPBramkiPunkty
1.Meksyk22003:06
2.Korea Południowa21012:23
3.Czechy20112:31
4.RPA20111:31
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Terminarz 3. kolejki grupy A MŚ 2026

W 3. kolejce Meksykanie zagrają z naszymi południowymi sąsiadami, a Koreańczycy z RPA. Szansę na wywalczenie awansu z drugiego miejsca wciąż mają wszystkie trzy reprezentacje.

  • Czechy – Meksyk: 25 czerwca, godzina 03:00
  • RPA – Korea Południowa, 25 czerwca, godzina 03:00
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