Reprezentacja Czech w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata podejmowała RPA. Podopieczni Miroslava Koubka na własne życzenie wypuścili z rąk zwycięstwo. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Khuliso Mudau oraz Jaroslav Zeleny

Czechy remisują z Republiką Południowej Afryki

W pierwszym czwartkowym spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 przystąpiła do gry reprezentacja Czech. Tego dnia podopieczni Miroslava Koubka mierzyli się z RPA. Zarówno dla jednych, jak i drugich było to mecz w zasadzie ostatniej szansy. Obie drużyny przegrały swoje pierwsze mecze na mundialu, więc teraz liczyły na komplet punktów i pozostanie w grze.

Reprezentacja Czech znakomicie rozpoczęła rywalizację w Atlancie. Nasi południowi sąsiedzi w 6. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Michala Sadilka. Pomocnik Slavii Braga stanął oko w oko w polu karnym z golkiperem Republiki Południowej Afryki i wygrał ten pojedynek.

Aut na środku boiska… 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐄 𝐖𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐄 Czechów ⚽



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Wydawało się, że to początek strzelania w tym meczu. Kolejne minuty jednak nie przynosiły goli. Po efektownym początku, dalsza część pierwszej odsłony nie spełniła oczekiwań kibiców. W lepszych nastrojach na przerwę schodzili zatem podopieczni Miroslava Koubka.

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Druga odsłona była niezwykle wyrównana. Czesi nie potrafili w pełni kontrolować przebiegu meczu, a RPA raz po raz próbowała się im odgryzać. W końcówce arbiter podyktował drużynie z Afryki rzut karny po zagraniu ręką Pavela Sulca. Do jedenastki podszedł Teboho Mokoena, który zmylił Mateja Kovara. To trafienie było ostatnim akcentem w tym spotkaniu. Mecz zakończył się podziałem punktów.

Reprezentacja Czech w 3. kolejce mundialu zagra z Meksykiem. RPA natomiast czeka rywalizacja z Koreą Południową.

Czechy – RPA 1:1

Sadilek (6′) – Mokoena (83′)