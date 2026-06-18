Czechy remisują z Republiką Południowej Afryki
W pierwszym czwartkowym spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 przystąpiła do gry reprezentacja Czech. Tego dnia podopieczni Miroslava Koubka mierzyli się z RPA. Zarówno dla jednych, jak i drugich było to mecz w zasadzie ostatniej szansy. Obie drużyny przegrały swoje pierwsze mecze na mundialu, więc teraz liczyły na komplet punktów i pozostanie w grze.
Reprezentacja Czech znakomicie rozpoczęła rywalizację w Atlancie. Nasi południowi sąsiedzi w 6. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Michala Sadilka. Pomocnik Slavii Braga stanął oko w oko w polu karnym z golkiperem Republiki Południowej Afryki i wygrał ten pojedynek.
Wydawało się, że to początek strzelania w tym meczu. Kolejne minuty jednak nie przynosiły goli. Po efektownym początku, dalsza część pierwszej odsłony nie spełniła oczekiwań kibiców. W lepszych nastrojach na przerwę schodzili zatem podopieczni Miroslava Koubka.
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Druga odsłona była niezwykle wyrównana. Czesi nie potrafili w pełni kontrolować przebiegu meczu, a RPA raz po raz próbowała się im odgryzać. W końcówce arbiter podyktował drużynie z Afryki rzut karny po zagraniu ręką Pavela Sulca. Do jedenastki podszedł Teboho Mokoena, który zmylił Mateja Kovara. To trafienie było ostatnim akcentem w tym spotkaniu. Mecz zakończył się podziałem punktów.
Reprezentacja Czech w 3. kolejce mundialu zagra z Meksykiem. RPA natomiast czeka rywalizacja z Koreą Południową.
Czechy – RPA 1:1
Sadilek (6′) – Mokoena (83′)