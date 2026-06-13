Brazylia wierzy w Viniciusa Juniora. Maroko stawia na Hakimiego i plan bez respektu [ZAPOWIEDŹ]

Reprezentacja Brazylii wraca na wielką scenę z ambicją odzyskania blasku. Jej starcie z Marokiem w meczu otwarcia grupy C na MŚ 2026 zapowiada się jak starcie stylów, pokoleń i futbolowych ambicji. Rywalizacja odbędzie się na nowoczesnym MetLife Stadium.

fot. Latin Sport Images / Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Achraf Hakimi

Reprezentacja Brazylii pod presją historii i oczekiwań

Reprezentacja Brazylii wchodzi w turniej jako najbardziej utytułowana drużyna świata, ale jednocześnie z ciężarem ponad dwóch dekad bez tytułu mistrzowskiego. Ostatnie lata to mieszanka sprzecznych emocji. Błysków indywidualnej klasy i momentów niepewności, które kosztowały ich utratę kontroli w kluczowych spotkaniach. Nowa era, budowana przez trenera Carlo Ancelottiego wokół świeżych decyzji taktycznych i zmian pokoleniowych, ma być próbą odzyskania tożsamości „jogo bonito” w nowoczesnym wydaniu.

W kwalifikacjach Brazylijczycy nie mieli drogi łatwej. Ogólnie w 18 spotkaniach zaliczyli osiem zwycięstw, cztery remisy i sześć porażek. Canarinhos zajęli tym samym piąte miejsce, które jako jedno z sześciu pierwszych było premiowane bezpośrednim awansem na światowy czempionat ze strefy CONMEBOL.

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Brazylia w drodze na MŚ 2026 poniosła porażkę między innymi z Boliwią (0:1). Z kolei w spotkaniach towarzyskich uległa kolejno Japonii (2:3) czy Francji (1:2). W ostatnich trzech spotkaniach jednak Canarinhos dali radę wejść na odpowiednie tory, pokonując kolejno: Chorwację, Panamę oraz Egipt. W tych meczach zdobyli łącznie 11 bramek, tracąc ich tylko cztery.

Marokańczycy bez kompleksów

Reprezentacja Maroka to natomiast zespół, który w ostatnich latach stworzył własną historię. Półfinał mundialu w Katarze nie był przypadkiem, lecz efektem konsekwentnie budowanego projektu, opartego na organizacji, dyscyplinie i rosnącej jakości w ofensywie.

Marokańczycy przyjechali na turniej do Ameryki Północnej jako drużyna, która nie boi się nikogo, nawet Brazylii. Bilans Lwów Atlasu w ostatnich latach imponuje regularnością, a rozwój wielu zawodników sprawił, że reprezentacja Maroka zaczęła grać piłkę bardziej ofensywną, niż kiedykolwiek wcześniej.

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Ciekawe jest to, że od 2023 roku marokańska ekipa rozegrała 45 meczów, notując w nich 33 zwycięstwa, 10 remisów i tylko dwie porażki. To wyraźnie pokazuje, jak zmieniła się reprezentacja Maroka, której nie należy juz postrzegać jako kopciuszka w stawce.

Kadrowe układanki i bolesne nieobecności

Największym problemem Brazylii pozostaje zdrowie liderów. Neymar wciąż zmaga się z urazami i jego udział w pierwszych meczach turnieju stoi pod znakiem zapytania. To poważne osłabienie, bo jego kreatywność od lat była punktem odniesienia dla ofensywy.

W defensywie zabraknie również kilku nazwisk, co zmusza sztab do eksperymentów na bokach obrony. Szansę mogą dostać mniej doświadczeni zawodnicy, a nawet pomocnicy testowani w nowych rolach.

Maroko również nie przyjeżdża w pełnym składzie. Kontuzje wykluczyły część ważnych postaci, co zmusiło selekcjonera do rotacji i sięgnięcia po mniej doświadczonych zawodników. Mimo to trzon drużyny pozostaje stabilny, a liderzy tacy jak Achraf Hakimi czy Brahim Daz mają gwarantować jakość w kluczowych momentach.

Gwiazdy, które mają zrobić różnicę

W reprezentacji Brazylii oczy skierowane są przede wszystkim na Viniciusa Juniora, który ma być twarzą nowej ofensywy. Wsparcie zapewnić mu mają gracze środka pola tacy jak Casemiro czy Bruno Guimaraes, którzy są zdolni do szybkiego przejścia z obrony do ataku i kreowania przewagi w bocznych sektorach boiska.

Maroko liczy na przede wszystkim na duet Achraf Hakimi-Brahim Diaz, który łączy dynamikę z kreatywnością. To właśnie ich współpraca ma otwierać defensywy rywali i pozwolić Afrykanom marzyć o wyjściu z grupy.

Przewidywane składy na mecz Brazylia – Maroko na MŚ:

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro – Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr – Cunha

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Amrabat, El Aynaoui, Ounahi – Diaz, Saibari, El Khannouss.

Kiedy mecz Brazylia – Maroko?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Brazylii i Maroka odbędzie się 14 czerwca o godzinie 00:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 2 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.