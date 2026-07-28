UEFA reaguje na wymysł Infantino! Chce sprzedać mistrzostwa świata

Gianni Infantino / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

UEFA reaguje na chęć sprzedaży mundialu

Mistrzostwa Świata 2026 za nami już dobre kilkanaście dni, ale wciąż sporo mówi się o całej otoczce wokół turnieju oraz o tym, że przecież był to jeden z najbardziej kontrowersyjnych turniejów w historii. Wiele sędziowskich błędów i absurdalne decyzje władz FIFA spowodowały, że materiał do analiz powstał na długie lata. Teraz z kolei okazuje się, że Gianni Infantino znów podgrzewa atmosferę.

Według informacji, które przekazał „The Times”, FIFA planuje sprzedać część udziałów w mistrzostwach świata. Tak. Gianni Infantino chciałby, aby utworzono spółkę, która będzie kontrolowała mundial. Rzecz jasna w takiej sytuacji zapewne znaleźliby się w niej bliscy „towarzysze” działacza. Na te informacje z pełną stanowczością zareagowała już UEFA.

– To przekracza granicę, której instytucje zarządzające piłką nożną nigdy nie powinny przekraczać. UEFA traktuje tę sprawę niezwykle poważnie. Tak samo powinien postępować każdy krajowy związek piłkarski. Tak samo każdy uczestnik świata futbolu: ligi, kluby, zawodnicy, kibice, rządy oraz wszyscy, którym zależy na przyszłości tej dyscypliny. Duch piłki nożnej i sposób zarządzania nią nie są aktywami przeznaczonymi na sprzedaż – szczególnie przy braku przejrzystości co do tego, kto czerpie z tego korzyści finansowe. Nikt z nas nie jest właścicielem piłki nożnej. Futbol nie należy do FIFA, aby mogła go sprzedawać – czytamy w oficjalnym komunikacie UEFA.

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