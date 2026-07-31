FIFA reaguje na bojkot UEFA. Infantino mydli oczy?

10:22, 31. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  FIFA

"Nikt nie sprzedaje piłki nożnej. To nie jest coś, na co FIFA kiedykolwiek by się zgodziła" - czytamy w komunikacie FIFA, który ma uspokoić nastroje po ostatnich działaniach Gianniego Infantino.

Gianni Infantino
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

FIFA odpowiada na stanowisko UEFA

FIFA tuż po zakończeniu tegorocznego mundialu postanowiła podgrzać jeszcze atmosferę i za sprawą Gianniego Infantino wprowadzić coś, co do tej pory jeszcze nie miało miejsca w historii. Kilka dni temu media obiegła bowiem sensacyjna wiadomość, że organizacja zamierza sprzedać prawa do mistrzostw świata nowo powołanej do życia spółce. To spotkało się z oburzeniem nie tylko kibiców oraz dziennikarzy, ale i nawet samych związków.

Na specjalnie zwołanym spotkaniu wszystkie kraje UEFA zdecydowały, że będą bojkotować mistrzostwa świata do momentu, w którym Infantino nie wycofa się ze swojej propozycji. To właściwie bezprecedensowy krok, który podjęły wszystkie najważniejsze kraje, w tym także obecni mistrzowie świata. Teraz FIFA wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

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– Nasz planowany proces konsultacji został zakłócony przez nieprawidłowe doniesienia medialne. Będziemy kontynuować ten proces konsultacji, aby zapewnić każdej federacji członkowskiej możliwość wyrażenia głosu w oparciu o fakty. FFE zostało zaproponowane wyłącznie w celu zapewnienia wszystkim federacjom członkowskim FIFA możliwości przejęcia znaczącej własności nad komercyjnymi możliwościami piłki nożnej w ich krajach, i to bez uszczerbku dla ducha ani ładu zarządzania FIFA lub samego futbolu. Nikt nie sprzedaje piłki nożnej. To nie jest coś, na co FIFA kiedykolwiek by się zgodziła – czytamy.

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