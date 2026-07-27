Zachwycił w finale mundialu, może wylądować w Grecji

Nicolas Tagliafico ma za sobą świetny mundial. Tego lata Argentyńczyk może opuścić Olympique Lyon. Wicemistrz świata znalazł się na celowniku Olympiakosu Pireus - informuje Ekrem Konur.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Nicolas Tagliafico wzmocni Olympiakos Pireus?

Po udanych występach na Mistrzostwach Świata 2026 przyszłość Nicolasa Tagliafico ponownie stała się tematem licznych spekulacji. Ekrem Konur przekazał, że reprezentant Argentyny znalazł się na radarze Olympiakosu Pireus. Grecki gigant postrzega doświadczonego lewego obrońcę z Olympique Lyonu jako jedno z głównych wzmocnień przed startem nowego sezonu.

Transfer nie będzie jednak należał do najłatwiejszych. Kontrakt Nicolasa Tagliafico z Olympique Lyon obowiązuje jeszcze przez rok, a mimo 34 lat Argentyńczyk wciąż cieszy się bardzo dobrą opinią na europejskim rynku. Nic dziwnego, że Olympiakos Pireus nie jest jedynym klubem zainteresowanym jego usługami.

Według przekazanych informacji, sytuację Nicolasa Tagliafico monitorują również Nottingham Forest oraz Deportivo La Coruna. Wszystko wskazuje więc na to, że doświadczony defensor będzie miał kilka ciekawych opcji do wyboru, jeśli zdecyduje się zakończyć swoją przygodę z Olympique Lyon jeszcze podczas letniego okienka transferowego. Obecnie jednak Olympiakos Pireus jest faworytem.

Nicolas Tagliafico w barwach Olympique Lyonu rozegrał łącznie 132 spotkania. Argentyński defensor zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 13 asyst.