Barcelona zwlekała zbyt długo! Niemiecki gigant faworytem do pozyskania napastnika

Barcelona może stracić jeden ze swoich celów transferowych na rzecz RB Lipsk. Jak informuje BILD, niemiecki klub wyrasta na faworyta do pozyskania rewelacji Hoffenheim.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Cel Barcelony o krok od transferu! Może ubiec ich RB Lipsk

Fisnik Asllani ma za sobą znakomity sezon w barwach Hoffenheim, gdzie zdobył 11 bramek i zaliczył 10 asyst w 35 meczach. Napastnik znalazł się na liście życzeń Barcelony, ale władze z Camp Nou wciąż zwlekają ze złożeniem oferty. Sytuację zamierza wykorzystać RB Lipsk, który jest obecnie najbliżej pozyskania 23-letniego zawodnika.

Według informacji BILD-a, kosowski napastnik opuścił już obóz przygotowawczy zespołu. Klub pod szyldu Red Bulla ma zamiar aktywować klauzulę wykupu wynoszącą 30 milionów euro, ale transakcja nie została jeszcze sfinalizowana. RB Lipsk musi najpierw sprzedać jednego ze swoich napastników.

Dla Blaugrany może to być więc ostatnia szansa na transfer młodego snajpera. Sam Asllani marzy o grze na Camp Nou, o czym otwarcie mówi. Aktualnie wciąż czeka na sygnał ze strony hiszpańskiego giganta. Sytuację piłkarza analizuje także Borussia Dortmund.

Katalończycy koncentrują się jednak na walce o Alvareza oraz na zatrzymaniu Ferrana Torresa, którym interesuje się PSG.