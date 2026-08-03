Barcelona chce przechwycić transfer Realu Madryt. To byłaby sensacja

FC Barcelona chce podpisać kontrakt z piłkarzem, o którego zabiega Real Madryt. Jak podaje Cadena SER, Katalończycy są bardzo zainteresowani, ale Rodri wciąż nie dał im zielonego światła na transfer.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Rodri ma w czym wybierać. Barcelona chce podpisać z nim kontrakt

FC Barcelona sfinalizowała jedynie trzy transfery, skupiając się na zwiększeniu głębi składu. Do zespołu dołączyło aż trzech nowych skrzydłowych: Anthony Gordon, Karim Adeyemi oraz Jesse Bisiwu. Łącznie na wzmocnienia wydali 110 milionów euro.

Według najnowszych informacji w Barcelonie myślą o kolejnym zawodniku. Jak poinformował serwis Cadena SER, mistrz Hiszpanii spróbuje podpisać kontrakt z Rodrim. Co ciekawe, o świeżo upieczonego mistrza świata od dawna zabiega Real Madryt.

Barcelona jest nim mocno zainteresowana, ale piłkarz wciąż nie dał im zielonego światła na transfer. Faworytem nadal pozostaje Los Blancos. To właśnie klub z Madrytu jest priorytetem dla Rodriego, który ma na stole także ofertę przedłużenia kontraktu z Man City. Obecna umowa kończy się w czerwcu przyszłego roku. Jeśli do transferu nie dojdzie teraz, będzie mógł odejść za rok za darmo.

Rodri doskonale zna realia La Liga. W przeszłości grał m.in. w Atletico Madryt w latach 2018-2019, a także w Villarrealu w latach 2016-2018. Do Manchesteru City trafił w lipcu 2019 roku za 70 milionów euro. Rozegrał łącznie 298 meczów, w których strzelił 28 bramek. Na swoim koncie ma m.in. Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie w 2024 roku.

Okno transferowe zamyka się 1 września. Czasu pozostało więc jeszcze bardzo dużo. Ostateczna decyzja będzie należała do piłkarza, który wybiera spośród trzech topowych klubów w Europie. Na ten moment trudno przewidzieć, jaką podejmie decyzję.