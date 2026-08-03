Real Madryt wycenił Viniciusa Juniora. Tyle musi zapłacić Arsenal

Real Madryt zdecydował, że jeśli Vinicius Junior nie przedłuży kontraktu, zostanie sprzedany. Królewscy wycenili piłkarza, którym interesuje się Arsenal. Jak podaje AS, w grę wchodzi aż 150 mln euro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

150 mln euro – tyle musi zapłacić Arsenal za Viniciusa Juniora z Realu Madryt

Real Madryt w tym tygodniu zaplanował kolejne rozmowy z otoczeniem Viniciusa Juniora ws. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa wygasa z końcem sezonu i wciąż nie została przedłużona. Negocjacje trwają od wielu miesięcy, ale obie strony są dalekie od porozumienia. Kością niezgody pozostają kwestię finansowe. Zawodnik oczekuje pensji na poziomie ok. 30 milionów euro rocznie.

Brak porozumienia na linii Vinicius – Real chce wykorzystać inny gigant. Do akcji wkroczył Arsenal, który kusi piłkarza lukratywnym kontraktem. Mistrzowie Anglii są gotowi spełnić jego żądania finansowe i uczynić go najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii klubu.

Jak poinformował Jose Felix Diaz z dziennika AS, Real Madryt sprzeda Brazylijczyka, jeśli ten nie podpisze nowego kontraktu. Stanie się tak tylko wtedy, jeśli inny klub spełni oczekiwania finansowe. Vinicius Junior został wyceniony na 150 milionów euro. Tylko taka propozycja Arsenalu zostanie przyjęta. Każda niższa oferta ma być automatycznie odrzucana przez Florentino Pereza.

Vinicius jest związany z Realem Madryt od 2018 roku, gdy zapłacili za niego 45 mln euro Flamengo. Od tego momentu wystąpił w 375 meczach, w których strzelił 128 bramek i zanotował 100 asyst. Na swoim koncie ma m.in. dwie wygrane w Lidze Mistrzów, a także trzy mistrzostwa Hiszpanii. Indywidualnie otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie FIFA w 2024 roku.