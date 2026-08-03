Peszko szokuje szczerością. Moskal zna przyszłość w Wieczystej

Wieczysta i Moskal z szybkim rozstaniem?
W premierowej kolejce Wieczysta Kraków musiała uznać wyższość Radomiaka Radom (1:2), chociaż jako pierwsza znalazła drogę do siatki. Natomiast w drugim meczu ekipa ze stolicy Małopolski nie poradziła sobie z Lechem Poznań (1:2). Kazimierz Moskal ma o czym myśleć.
Chociaż sezon dopiero się rozpoczął, to przyszłość trenera beniaminka już stanęła pod znakiem zapytania. Moskal jest wskazywany jako pierwszy szkoleniowiec w Ekstraklasie, który pożegna się z pracą. Potwierdził to także… Sławomir Peszko. Wiceprezes klubu ds. sportowych zaskoczył szczerością w programie Liga+Extra .
– Kazimierz Moskal będzie trenerem Wieczystej co najmniej do końca obecnego sezonu? – zapytał prowadzący Bartosz Gleń. Peszko nie wahał się ani chwili i odpowiedział krótkim „nie”.
Kontrakt obecnego opiekuna Wieczystej obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale nie należy się spodziewać, że 59-latek będzie odpowiedzialny za wyniki ekipy z Krakowa aż do ostatniej kolejki rozgrywek.