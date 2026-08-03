Widzew Łódź pozbędzie się piłkarza. Ma trafić na zaplecze Ligue 1

08:18, 3. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mohamed Toubache-Ter

Widzew Łódź pozbędzie się kolejnego piłkarza, który nie sprawdził się w klubie. Tym razem będzie nim Pape Meissa Ba. Senegalczyk może przenieść się do Pau FC - informuje Mohamed Toubache-Ter.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Pape Meissa Ba ma odejść z Widzewa Łódź

Widzew Łódź przeprowadził w ciągu ostatniego roku bardzo dużo transferów, ale nie każdy był udany. Część zawodników, którzy nie spełnili oczekiwań odeszła lub została skreślona i szuka nowego klubu. Wśród nich jest m.in. Pape Meissa Ba. Napastnik z Senegalu trafił do Ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu z Schalke, ale kompletnie zawiódł. Łącznie rozegrał jedynie cztery mecze.

Zimą został wypożyczony do Red Star, czyli drugoligowego klubu we Francji. Tam strzelił dwie bramki w piętnastu spotkaniach. Swoimi występami przykuł jednak uwagę innego zespołu. Niewykluczone, że niebawem ponownie zagra na francuskich boiskach.

Z informacji, jakie przekazał Mohamed Toubache-Ter, wynika, że piłkarzem interesuje się Pau FC. Francuzi są zdeterminowani, aby jak najszybciej sfinalizować transfer. Wspomniany klub przeprowadził rewolucję w kadrze, ściągając ponad tuzin nowych graczy. Poprzedni sezon na szczeblu Ligue 2 zakończyli na 9. miejscu w tabeli.

Meissa Ba ma spore doświadczenie w grze na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji. W przeszłości bronił barw Grenoble Foot oraz Troyes. Łącznie na zapleczu Ligue 1 wystąpił w 122 meczach, w których strzelił 28 bramek. W CV ma także krótki pobyt w Schalke. W sezonie 2024/2025 rozegrał w 2. Bundeslidze 13 spotkań i zanotował dwie bramki oraz dwie asysty.

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