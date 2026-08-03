Real Madryt ma problem. Hitowy transfer opóźniony

Real Madryt jest bliski pozyskania Yana Diomande, ale ciągle nie może oficjalnie ogłosić finalizacji tego transferu. Dlaczego Królewscy muszą czekać? O problemach informuje Mundo Deportivo.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt czeka na decyzję FIFA

W trwającym okienku transferowym Real Madryt sprowadził już pięciu zawodników. Na Santiago Bernabeu zameldowali się Marc Cucurella, Carlos Espí, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté i Bernardo Silva. Królewscy chcą pozyskać jeszcze przynajmniej dwóch graczy. Szeregi Los Blancos mają zasilić Rodri i Yan Diomande.

O ile w przypadku ruchu z udziałem Hiszpana nie należy spodziewać się większych komplikacji, o tyle transfer Iworyjczyka właśnie napotkał problemy. Mundo Deportivo ujawnia, że Max Gradel, były agent piłkarza, zarzuca naruszenie warunków umowy zawartej z napastnikiem.

Spór dotyczy prowizji. Gradel złożył skargę do FIFA, co wstrzymało finalizację przeprowadzki gwiazdy RB Lipsk. Teraz Real, który ustalił już warunki porozumienia z Bykami i samym zawodnikiem, musi czekać na werdykt międzynarodowej federacji.