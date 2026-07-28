Francja wybrała nowego selekcjonera! Zidane zwrócił się do Deschampsa

Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Francji. Na konferencji prasowej zwrócił się do swojego poprzednika. "Chciałbym pogratulować Didierowi Deschampsowi i jego sztabowi tych czternastu niezwykłych lat" - powiedział, cytowany przez RMC Sport.

Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane oficjalne selekcjonerem reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji oficjalnie przedstawiła nowego selekcjonera. Jak można było się spodziewać, został nim Zinedine Zidane, który w przeszłości prowadził dwukrotnie Real Madryt. Na starcie konferencji prasowej były piłkarz zwrócił się do swojego poprzednika. Pogratulował wspaniałych czternastu lat za sterami francuskiej kadry Didierowi Deschampsowi.

– Chciałbym pogratulować Didierowi Deschampsowi i całemu jego sztabowi tych czternastu niezwykłych lat. DD, brawo za wszystko, co zrobiłeś. Otwiera się nowy etap, ale zawsze po to, by zobaczyć, jak reprezentacja Francji wygrywa – cytuje Zidane’a serwis RMC Sport.

Następnie 54-latek ujawnił, że praca z reprezentacją Francji była jego marzeniem. W międzyczasie Zidane odrzucał wiele ofert z topowych klubów. Nie wyobrażał sobie pracować gdzieś indziej niż z drużyną narodową.

– Dzisiejszy dzień jest dla mnie kontynuacją marzenia. Przez ostatnie cztery lub pięć lat otrzymywałem oferty objęcia klubów, ale wszystkie odrzucałem ze względu na reprezentację Francji. To jedyna praca, jaką naprawdę chciałem wykonywać. Dam z siebie wszystko, aby ta drużyna nadal wygrywała. To jedyne, co mnie napędza – mówił Zinedine Zidane.

Jako piłkarz Zidane rozegrał w kadrze 108 meczów i strzelił 31 bramek. W 1998 roku został mistrzem świata, a w 2006 roku został wicemistrzem świata.