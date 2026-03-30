Marciniak walczy o mundial. Powrót do zdrowia w kluczowym momencie

Szymon Marciniak bierze udział w zgrupowaniu sędziów w Pizie i walczy o wyjazd na mistrzostwa świata. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Polak jest blisko znalezienia się w elitarnym gronie arbitrów UEFA.

Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak blisko wyjazdu na mundial

Szymon Marciniak uczestniczy w specjalnym zgrupowaniu, gdzie sędziowie przechodzą testy sprawnościowe oraz merytoryczne. To kluczowy etap selekcji przed wyborem arbitrów na mistrzostwa świata. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, Polak jest uznawany za jednego z głównych kandydatów do znalezienia się wśród 12 sędziów wybranych z ramienia UEFA. Jego doświadczenie oraz dotychczasowe występy na najwyższym poziomie stawiają go w bardzo dobrej pozycji.

W ostatnim czasie jego sytuację komplikowały jednak problemy zdrowotne. Marciniak nie poprowadził meczu Liverpool z Galatasaray z powodu nagłego urazu pleców. Wcześniej zmagał się także z dolegliwościami związanymi z achillesem.

Kontuzje wpłynęły na jego dostępność i spowodowały przerwę w prowadzeniu spotkań Ekstraklasy. Obecnie jednak jego stan zdrowia uległ poprawie, co zwiększa szanse na pozytywną decyzję. Ostateczny wybór sędziów zostanie dokonany przez FIFA po zakończeniu zgrupowania. Za proces odpowiada Pierluigi Collina, który pełni funkcję szefa sędziów i podejmie kluczową decyzję w najbliższym czasie.

Natomiast we wtorek o wyjazd na mundial powalczy reprezentacja Polski, która w finale baraży zmierzy się ze Szwedami. Początek meczu o godzinie 20:45.

