Marciniak kandydatem do ważnego meczu na MŚ 2026. Polak blisko wielkiego wyróżnienia

Szymon Marciniak znalazł się w gronie arbitrów wyznaczonych na mistrzostwa świata 2026. Zdaniem Rafała Rostkowskiego w "TVP Sport", Polak ma bardzo duże szanse, by poprowadzić mecz otwarcia mundialu.

Szymon Marciniak na MŚ 2026. W grze mecz otwarcia

Mistrzostwa świata 2026 odbędą się w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kandzie oraz Meksyku. Choć na turnieju zabraknie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni nie wywalczyli awansu na mundial, przegrywając w finale baraży ze Szwecją (2:3). Mimo to polski akcent i tak będzie wyraźnie obecny.

FIFA zdecydowała, iż na mundial pojedzie Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze jako arbiter główny. W składzie sędziowskim znaleźli się także Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. To oznacza, że Polska będzie miała silną reprezentację wśród arbitrów największego piłkarskiego turnieju na świecie.

Mecz otwarcia zaplanowano na 11 czerwca o godzinie 21:00 na legendarnym stadionie Estadio Azteca. W inauguracyjnym spotkaniu Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Kto poprowadzi to prestiżowe starcie? Wiele wskazuje na to, że szansę może otrzymać właśnie Marciniak.

Były sędzia, a obecnie ekspert „TVP Sport” Rafał Rostkowski uważa, że Marciniak jest jednym z głównych faworytów do prowadzenia meczu otwarcia mundialu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie jednak na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju.

W ostatnim czasie Marciniak zmagał się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go z prowadzenia części spotkań. – Skupiam się na rehabilitacji i treningach, żeby jak najszybciej wrócić do pełnej dyspozycji fizycznej. Niestety omijają mnie kolejne mecze, ale najważniejsze jest zdrowie – przyznał niedawno w rozmowie z „TVP Sport”. Dla 45-letniego arbitra będzie to już trzeci mundial w karierze. Marciniak sędziował podczas mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji oraz w 2022 roku w Katarze.