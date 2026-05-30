Kanada ogłosiła kadrę na mundial. Jedno nazwisko elektryzuje kibiców

Reprezentacja Kanady z dużymi ambicjami przystąpi do MŚ 2026. Tymczasem znana jest już oficjalna kadra drużyny na turniej. Wśród powołanych znalazł się Alphonso Davies.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Mundialowa układanka gotowa. Kanada pokazała swoje karty

Reprezentacja Kanady przedstawiła ostateczną listę zawodników, którzy będą reprezentować kraj podczas Mistrzostw Świata 2026. Informację opublikowała Kanadyjska Federacja Piłkarska za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów społecznościowych.

Wśród powołanych do 26-osobowej kadry nie zabrakło największych gwiazd zespołu. Między innymi są: Alphonso Davies z Bayernu Monachium oraz Jonathanem Davidem z Juventusu. Kanadyjczycy liczą, że jako jeden z gospodarzy turnieju będą w stanie sprawić niespodziankę i awansować do fazy pucharowej. W grupie B zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Katarem oraz Szwajcarią.

Pełna kadra reprezentacji Kanady na MŚ 2026:

Bramkarze: Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace), Dane St. Clair (Inter Miami);

Obrońcy: Moise Bombito (Oceanside), Derek Cornelius (Olympique Marsylia), Alphonso Davies (Bayern Monachium), Luc De Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire);

Pomocnicy: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Stephen Eustaquio (FC Porto), Marcelo Flores (UANL Tigres), Ismael Kone (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Nashville SC);

Napastnicy: Jonathan David (Juventus), Promise David (Union Saint-Gilloise), Kyle Larin (Mallorca), Tani Oluwaseyi (Minnesota United).