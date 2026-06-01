Lamine Yamal zdąży na mundial? De la Fuente ujawnił nowe informacje

Reprezentacja Hiszpanii z niepokojem śledzi sytuację zdrowotną Lamine'a Yamala. Luis de la Fuente uspokoił jednak kibiców przed zbliżającym się startem MŚ 2026.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Luis de la Fuente o stanie zdrowia Lamine’a Yamala

Reprezentacja Hiszpanii może odetchnąć z ulgą. Chociaż w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia sugerujące, że Lamine Yamal może nie zdążyć wrócić do pełnej sprawności na początek mistrzostw świata, to selekcjoner Luis de la Fuente przekonywał, że sytuacja wygląda znacznie bardziej optymistycznie.

Wokół młodej gwiazdy hiszpańskiego futbolu pojawiły się obawy związane z urazem ścięgna udowego. Niektóre media spekulowały nawet, że zawodnik może opuścić początek turnieju, co byłoby ogromnym osłabieniem dla jednego z głównych kandydatów do walki o tytuł mistrzowski. Do sprawy odniósł się jednak selekcjoner La Furia Roja.

– Przede wszystkim wierzymy, że dotrze do nas w dobrej formie. Jesteśmy w stałym kontakcie z klubem, który codziennie informuje nas o jego postępach – powiedział de la Fuente cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Hiszpan nie ukrywał również optymizmu w kwestii gotowości jednego z najważniejszych zawodników swojej drużyny. – Wiemy, że będzie w doskonałej formie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że będzie gotowy na pierwszy mecz, ale będziemy nadal monitorować jego postępy – przekazał trener.

Słowa selekcjonera powinny uspokoić hiszpańskich kibiców, którzy liczą na wielki turniej w wykonaniu swojej reprezentacji. Lamine Yamal jest obecnie jedną z największych gwiazd zespołu i zawodnikiem, wokół którego budowana jest ofensywa reprezentacji Hiszpanii.