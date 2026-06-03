FC Barcelona otrzymała właśnie ofertę. Dusan Vlahović z Juventusu wyraził chęć dołączenia do hiszpańskiego klubu. Duma Katalonii nie traktuje jednak Serba priorytetowo - informuje "SPORT".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Dusan Vlahović chce do Barcelony! Duma Katalonii nie jest zainteresowana

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Polak otrzymał już lukratywną ofertę z innego klubu. Tymczasem serwis „SPORT” zdradził, że do Dumy Katalonii zgłosił się Dusan Vlahović z Juventusu. Serbski snajper bardzo chce dołączyć do Blaugrany. Mistrzowie Hiszpanii jednak się wstrzymają z transferem.

Wspomniane źródło zdradza, że FC Barcelona nie traktuje priorytetowo Dusana Vlahovicia. Duma Katalonii wolałaby pozyskać innych napastników, a Serb znajduje się nisko na liście życzeń. Wątpliwe wydaje się zatem, żeby piłkarz Juventusu trafił na Camp Nou. Blaugranie musiałyby się całkowicie posypać plany transferowe.

Dusan Vlahović opuści szeregi Juventusu, po tym jak strony nie doszły do porozumienia w sprawie kontraktu. Reprezentant Serbii zatem chce jak najszybciej znaleźć nowego pracodawcy. Napastnik Starej Damy wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, ale jego marzeniem była FC Barcelona. Czas pokaże, czy 26-latek będzie czekał na Dumę Katalonii, czy też zdecyduje się na przeprowadzkę do innej drużyny.

W poprzednim sezonie Dusan Vlahović rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. Serbski snajper zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik również zaliczył dwie asysty.