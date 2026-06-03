Pululu „bliżej niż dalej” transferu do tego klubu PKO Ekstraklasy!

15:37, 3. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Afimico Pululu może zostać nowym graczem Widzewa Łódź. Rozmowy postępują dobrze i napastnik jest "bliżej niż dalej" tego zespołu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

Afimico Pululu
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Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu coraz bliżej transferu do Widzewa Łódź

Afimico Pululu to jedno z najgłośniejszych nazwisk na naszym, lokalnym rynku transferowym. Napastnik Jagiellonii Białystok wraz z końcem sezonu pożegnał się z klubem, z którym święcił w ostatnim czasie spore triumfy. To właśnie w barwach Dumy Podlasia zabłysnął on nie tylko w PKO Ekstraklasie, ale i w Lidze Konferencji Europy. Dlatego też bardzo szybko pojawiło się zainteresowanie jego osobą.

Do tej pory Jagiellonia jednak zdołała utrzymywać gwiazdora w swoich szeregach. Wraz z końcem czerwca 2026 roku wygasa jednak umowa Pululu, która nie będzie przedłużona, a to powoduje, że za darmo może trafić on do nowego klubu. Być może będzie to Widzew Łódź, który mocno zabiega o napastnika. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” rozmowy trwają i postępują w dobrą stronę. Co więcej, zdaniem dziennikarza transfer jest „bliżej niż dalej”.

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Afimico Pululu w minionym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował osiem asyst. Łącznie w barwach Jagiellonii Białystok ten 27-letni napastnik z Demokratycznej Republiki Kongo zdobył 56 bramek i zaliczył 17 ostatnich podań w 134 występach. Jego wartość według serwisu „Transfermarkt” to 4 miliony euro.

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