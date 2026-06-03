Real Madryt interesuje się Victorem Munozem. Królewscy jednak zostali uprzedzeni, jeśli chodzi o transfer Hiszpana. Newcastle United złożyło Osasunie ofertę sięgającą 35 milionów euro - informuje "El Chiringuito".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle United

Victor Munoz bliżej Newcastle United! Kłopoty Realu Madryt

Real Madryt bacznie rozważa powrót swojego wychowanka. Królewscy od dłuższego czasu wykazują zainteresowanie Victorem Munozem, który na co dzień reprezentuje barwy Osasuny Pampeluny. Tymczasem „El Chiringuito” zdradza, że Los Blancos zostali uprzedzeni. Newcastle United złożyło bowiem oficjalną ofertę za młodego Hiszpana. Propozycja Srok wynosi aż 35 milionów euro.

Newcastle United nie jest jedynym klubem z Premier League, który obserwuje Victora Munoza. Również inne drużyny patrzą w kierunku gracza Osasuny Pampeluny. W najlepszej sytuacji jednak dotychczas był Real Madryt. Królewscy mogą skorzystać z opcji wykupu skrzydłowego za promocyjną kwotę. Zwlekanie Los Blancos jednak chcą wykorzystać popularne Sroki.

Nie tak dawno Sunderland ruszył po Victora Munoza. Angielski zespół zaoferował 25 milionów euro, ale Osasuna Pampeluna natychmiastowo ją odrzuciła. Teraz Newcastle United proponuje większe pieniądze i czas pokaże, jak cała sytuacja się rozstrzygnie. Jeśli Real Madryt wciąż chce pozyskać skrzydłowego, to musi zintensyfikować swoje działania.

Victor Munoz w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Osasuny Pampeluny. Hiszpan zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.