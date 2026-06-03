Nsame wzbudza zainteresowanie w PKO Ekstraklasie. Preferuje jednak ten klub

15:47, 3. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fakt

Jean-Pierre Nsame wzbudza zainteresowanie kilku klubów w naszej lidze, ale jak przekazuje "Fakt", chce on pozostać w Legii. Trwają w tej sprawie rozmowy, które idą w dobrym kierunku.

Jean-Pierre Nsame
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Nsame może zostać w Legii

Legia Warszawa ma za sobą bardzo słaby sezon, ale co paradoksalne, do końca walczyli oni o awans do europejskich pucharów. Właściwie do ostatnich minut multiligi toczyła się walka o 5. lokatę, która właśnie na grę w Europie pozwalała. Niemniej to dzięki dobrej pracy Marka Papszuna Wojskowi zrealizowali swój podstawowy cel, a więc utrzymali się w PKO Ekstraklasie.

W nowych rozgrywkach nikt jednak nawet nie myśli o tym, aby skończyć poza strefą medalową. Najlepiej oczywiście na pierwszym miejscu. Pomóc w tym muszą jednak transfery oraz mądre zbudowanie kadry. Chodzi bowiem także o pozostawienie w niej wartościowych graczy. Kimś takim jest z pewnością Jean-Pierre Nsame, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Jak przekazuje „Fakt”, napastnik wzbudza co prawda zainteresowanie innych klubów naszej ligi, ale przede wszystkim on sam chce pozostać w Warszawie. Co więcej, Nsame zaakceptował obniżkę pensji zaproponowanej przez Legię, ale klub oczekuje jeszcze większych ustępstw finansowych.

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Jean-Pierre Nsame w minionym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował jedną asystę. Większość czasu spędził jednak na rehabilitacji po kontuzji, której doznał w pierwszej części rozgrywek. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego napastnika na 450 tysięcy euro.

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