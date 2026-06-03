Vlahović odchodzi z Juventusu! Dobre wieści dla Arka Milika

Dusan Vlahović nie będzie już piłkarzem Juventusu. Obie strony zdecydowały, że kontrakt nie zostanie przedłużony. Gianluca Di Marzio przekazał, że decyzja miała podłoże braku porozumienia w kwestii finansów.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović i Juventus zdecydowali o zakończeniu współpracy

Juventus rozczarował w końcówce sezonu, notując tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach. Efektem było wypadnięcie poza TOP4, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Stara Dama zakończyła rozgrywki ligowe dopiero na 6. miejscu, więc zagra w Lidze Europy. Jest to wynik poniżej oczekiwań, który mocno wpłynie na sytuację finansową. Z tego powodu z klubem pożegna się jedna z gwiazd.

Jak poinformował Gianluca Di Marzio, zakończyły się rozmowy na linii Vlahović – Juventus. Obie strony negocjowały nowy kontrakt, ponieważ obecna umowa wygasa z końcem czerwca. Już wiadomo, że porozumienie nie zostało osiągnięte, więc piłkarz odejdzie.

Ceniony włoski dziennikarz przekazał, że powodem braku porozumienia są kwestie finansowe. Rozbieżność dot. żądań finansowych po stronie piłkarza, a tego, co zapłacić może Juventus była zbyt duża. Vlahović zostanie więc wolnym piłkarz na rynku transferowym. Odejście serbskiego napastnika to dobra wiadomość dla Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski wrócił do zdrowia i jest gotów do powrotu na boisko. Nie jest tajemnicą, że Vlahović był jego konkurentem do gry w wyjściowej jedenastce.

Vlahović trafił do Turynu zimą 2022 roku z Fiorentiny za ok. 85 mln euro. Podczas pobytu na Allianz Stadium rozegrał 168 spotkań, w których zdobył 68 bramek i zaliczył 16 asyst. Ze Starą Damą sięgnął po Puchar Włoch w sezonie 2023/2024.