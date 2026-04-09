FIFA zdecydowała ws. Szymona Marciniaka. Wiadomo, co z mundialem

Szymon Marciniak

Szymon Marciniak i asystenci polecą na mundial do Ameryki

Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku rozpoczynają się już za dwa miesiące. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas jeden z najdziwniejszych mundiali w historii. Przede wszystkim to największa impreza tego typu w historii, na której zagra aż 48 narodowych reprezentacji. Po drugie część spotkań w Polsce – z racji różnic czasowych – wypadnie w środku nocy. Poza tym przecież sam turniej nie będzie gościł Biało-Czerwonych, a więc i zainteresowanie zupełnie spadnie.

Niemniej skoro nasza reprezentacja odpadła w barażach, to jedynym reprezentantem Polski na mundialu może być Szymon Marciniak. W ostatnim czasie sporo spekulowano nt. potencjalnego „powołania” arbitra na turniej. Z racji problemów zdrowotnych i przeciętnej formy można było wątpić w ostateczną decyzję FIFA. Ta jednak jest pozytywna. Według informacji przekazanych przez Rafała Rostkowskiego, byłego międzynarodowego arbitra, a obecnie eksperta, Szymon Marciniak pojedzie na Mistrzostwa Świata.

Wraz z nim na turniej powołanie wywalczyli jego asystenci, a więc Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Z tym pierwszym sędzia z Płocka prowadził finał mundialu w Katarze. Wraz z trójką sędziowską na turniej w Ameryce Północnej pojedzie także Tomasz Kwiatkowski, który zapewne pracować będzie również przy innych meczach jako sędzia VAR.

