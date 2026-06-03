Jan Ziółkowski może zaliczyć transfer za 20 milionów euro do Premier League!

Nottingham Forest może zapłacić 20 milionów euro za Jana Ziółkowskiego. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania stron oraz agenta zawodnika, o czym informuje serwis "siamolaroma.it".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski coraz bliżej Nottingham Forest

Jan Ziółkowski rok temu przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa do AS Romy. Transfer ten wydawał się bardzo ciekawym ruchem ze względu na umiejętności, jakie pokazywał defensor w PKO Ekstraklasie. 6 milionów, które wówczas zapłacił włoski klub także odpowiadało oczekiwaniom Wojskowych. I choć 20-letni stoper miał bardzo dobry początek w barwach Rzymian, to z czasem stracił jakiekolwiek szanse na grę.

Dlatego też został pominięty przy powołaniach na trwające właśnie zgrupowanie kadry. Jak się jednak okazuje, ten czas może upłynąć Ziółkowskiemu na zmianie klubu. Według informacji przekazanych przez serwis „siamolaroma.it”, Nottingham Forest może zapłacić 20 milionów euro za Jana Ziółkowskiego. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania stron oraz agenta zawodnika. Co więcej, taka kwota transferowa miałaby satysfakcjonować władze zespołu z Rzymu. Dla samego Polaka to zaś szansa transferu do Premier League.

Jan Ziółkowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na 12 milionów euro. Trzykrotny reprezentant Polski ma ważną umowę z klubem z Wiecznego Miasta do końca czerwca 2030 roku.

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