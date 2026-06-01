Hiszpania ujawniła. Z takim numerem Yamal zagra na MŚ 2026

Hiszpania w oficjalnym komunikacie poinformowała o numerach koszulek zawodników powołanych na Mistrzostwa Świata 2026. Już wiemy, że Lamine Yamal nie wystąpi z "dziesiątką" na plecach.

Reprezentacja Hiszpanii, która trafiła do grupy H, zmagania na Mistrzostwa Świata 2026 rozpocznie 15 czerwca. Pierwszym rywalem podopiecznych Luisa de la Fuente będzie Republika Zielonego Przylądka. Następnie La Furia Roja 21 czerwca zmierzy się z Arabią Saudyjską, a 27 czerwca czeka ją starcie z Urugwajem.

Na dwa tygodnie przed startem mundialu krajowa federacja ujawniła numery, z jakimi reprezentanci Hiszpanii będą występowali na zbliżającym się turnieju. Najwięcej mówiło się o tym, z jaką liczbą na plecach zagra Lamine Yamal. Chociaż w Barcelonie może liczyć na „dziesiątkę”, to w kadrze należy ona do Daniego Olmo. Natomiast 18-latkowi przypadła „dziewiętnastka”.

„Siódemkę” otrzymał Ferran Torres, natomiast „dziewiątkę”, a więc tradycyjny numer środkowych napastników, będzie nosił Gavi, a więc zawodnik drugiej linii. „Jedynką”, przynajmniej na tej liście, jest David Raya. Nie jest jednak powiedziane, że golkiper Arsenalu wygra rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Joanem Garcíą i Unai Simónem.

Lo estabais esperando y aquí los tenemos.



Estos son los 𝗗𝗢𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 para el Mundial.



— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 1, 2026

Pełna lista numerów na koszulkach w reprezentacji Hiszpanii: