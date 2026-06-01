Hiszpania ujawniła. Z takim numerem Yamal zagra na MŚ 2026

Hiszpania poinformowała. Yamal nie otrzymał prestiżowego numeru
Reprezentacja Hiszpanii, która trafiła do grupy H, zmagania na Mistrzostwa Świata 2026 rozpocznie 15 czerwca. Pierwszym rywalem podopiecznych Luisa de la Fuente będzie Republika Zielonego Przylądka. Następnie La Furia Roja 21 czerwca zmierzy się z Arabią Saudyjską, a 27 czerwca czeka ją starcie z Urugwajem.
Na dwa tygodnie przed startem mundialu krajowa federacja ujawniła numery, z jakimi reprezentanci Hiszpanii będą występowali na zbliżającym się turnieju. Najwięcej mówiło się o tym, z jaką liczbą na plecach zagra Lamine Yamal. Chociaż w Barcelonie może liczyć na „dziesiątkę”, to w kadrze należy ona do Daniego Olmo. Natomiast 18-latkowi przypadła „dziewiętnastka”.
„Siódemkę” otrzymał Ferran Torres, natomiast „dziewiątkę”, a więc tradycyjny numer środkowych napastników, będzie nosił Gavi, a więc zawodnik drugiej linii. „Jedynką”, przynajmniej na tej liście, jest David Raya. Nie jest jednak powiedziane, że golkiper Arsenalu wygra rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Joanem Garcíą i Unai Simónem.
Pełna lista numerów na koszulkach w reprezentacji Hiszpanii:
- David Raya
- Marc Pubill
- Alejandro Grimaldo
- Eric García
- Marcos Llorente
- Mikel Merino
- Ferran Torres
- Fabián Ruiz
- Gavi
- Dani Olmo
- Yeremy Pino
- Pedro Porro
- Joan García
- Aymeric Laporte
- Álex Baena
- Rodri
- Nico Williams
- Martín Zubimendi
- Lamine Yamal
- Pedri
- Mikel Oyarzabal
- Pau Cubarsí
- Unai Simón
- Marc Cucurella
- Víctor Muñoz
- Borja Iglesias