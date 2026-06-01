Hiszpania ujawniła. Z takim numerem Yamal zagra na MŚ 2026

22:44, 1. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Hiszpania w oficjalnym komunikacie poinformowała o numerach koszulek zawodników powołanych na Mistrzostwa Świata 2026. Już wiemy, że Lamine Yamal nie wystąpi z "dziesiątką" na plecach.

Alex Lopez/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Hiszpania - Egipt)

Hiszpania poinformowała. Yamal nie otrzymał prestiżowego numeru

Reprezentacja Hiszpanii, która trafiła do grupy H, zmagania na Mistrzostwa Świata 2026 rozpocznie 15 czerwca. Pierwszym rywalem podopiecznych Luisa de la Fuente będzie Republika Zielonego Przylądka. Następnie La Furia Roja 21 czerwca zmierzy się z Arabią Saudyjską, a 27 czerwca czeka ją starcie z Urugwajem.

Na dwa tygodnie przed startem mundialu krajowa federacja ujawniła numery, z jakimi reprezentanci Hiszpanii będą występowali na zbliżającym się turnieju. Najwięcej mówiło się o tym, z jaką liczbą na plecach zagra Lamine Yamal. Chociaż w Barcelonie może liczyć na „dziesiątkę”, to w kadrze należy ona do Daniego Olmo. Natomiast 18-latkowi przypadła „dziewiętnastka”.

„Siódemkę” otrzymał Ferran Torres, natomiast „dziewiątkę”, a więc tradycyjny numer środkowych napastników, będzie nosił Gavi, a więc zawodnik drugiej linii. „Jedynką”, przynajmniej na tej liście, jest David Raya. Nie jest jednak powiedziane, że golkiper Arsenalu wygra rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Joanem Garcíą i Unai Simónem.

Pełna lista numerów na koszulkach w reprezentacji Hiszpanii:

  1. David Raya
  2. Marc Pubill
  3. Alejandro Grimaldo
  4. Eric García
  5. Marcos Llorente
  6. Mikel Merino
  7. Ferran Torres
  8. Fabián Ruiz
  9. Gavi
  10. Dani Olmo
  11. Yeremy Pino
  12. Pedro Porro
  13. Joan García
  14. Aymeric Laporte
  15. Álex Baena
  16. Rodri
  17. Nico Williams
  18. Martín Zubimendi
  19. Lamine Yamal
  20. Pedri
  21. Mikel Oyarzabal
  22. Pau Cubarsí
  23. Unai Simón
  24. Marc Cucurella
  25. Víctor Muñoz
  26. Borja Iglesias

