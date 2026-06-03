Wieczysta łączona z wielkimi nazwiskami. Moskal przemówił ws. transferów

15:43, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Interia

Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy, a teraz planuje transfery. Z klubem łączy się kilka dużych nazwisk jak na realia ligi. Kazimerz Moskal w rozmowie z Interią zabrał głos ws. wzmocnień.

Kazimierz Moskal
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta miała plejadę gwiazd, ale potrzebuje wzmocnień na Ekstraklasę

Wieczysta Kraków napisała niesamowitą historię w polskim futbolu. Jeszcze w sezonie 2021/2022, a więc cztery lata temu grali na poziomie 4. ligi. Minioną kampanię spędzili w Betclic 1. Lidze, gdzie byli beniaminkiem, ale mimo to wywalczyli historyczny awans do Ekstraklasy. Przyszłe rozgrywki spędzą w elicie po raz pierwszy w historii. W związku z tym można spodziewać się poważnych wzmocnień.

W rozmowie z serwisem Interia o transferach mówił Kazimierz Moskal. Szkoleniowiec przyznał, że Wieczysta jak na realia 1. Ligi miała plejadę gwiazd, ale na Ekstraklasę potrzebne są wzmocnienia. Nie wykluczył również odejść części zawodników.

Na ruchy personalne zawsze składa się kilka kwestii. Na pewno jedną z nich są ambicje samych zawodników. Ktoś czuje niedosyt, bo uważa, że zbyt mało grał, a chce więcej. Może się zdarzyć, że ktoś z tego powodu nie będzie chciał z nami zostać. To są oczywiście skrajne przypadki, ale takie zdarzają się w każdym klubie. Zgoda natomiast co do tego, że jak na pierwszą ligę mieliśmy plejadę gwiazd, ale to nie jest tak, że nie potrzebujemy zmian – mówił Kazimierz Moskal w rozmowie z serwisem Interia.

Z klubem łączeni są w ostatnich dniach tacy piłkarze jak Afimico Pululu, Karol Linetty czy Dawid Kownacki. Do plotek pojawiających się w mediach szkoleniowiec podchodzi z dystansem. Jak sam mówi, nikt z nim o tym nie rozmawiał.

Ze mną jeszcze nikt o tym nie rozmawiał. Lista może i jest, ale dopóki nie uzyskaliśmy awansu, to nie było sensu tego ruszać. Teraz jednak te sprawy będą załatwiane, bo jak powiedziałem, 18 czerwca wracamy do treningu i dobrze byłoby mieć w składzie jak największą liczbę zawodników, którzy będą nas reprezentować w sezonie 2026/27 – dodał trener Wieczystej Kraków.

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