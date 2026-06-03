Jakub Kamiński będzie grać w tym klubie w nowym sezonie. Oficjalnie

Jakub Kamiński został oficjalnie wykupiony przez FC Koeln, do którego w minionym sezonie był wypożyczony z zespołu VfL Wolfsburg.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński wykupiony przez FC Koeln

Jakub Kamiński to bez dwóch zdań jeden z największych wygranych ostatniego sezonu. Skrzydłowy kapitalnie spisywał się w barwach FC Koeln, a to przełożyło się także na reprezentację Polski, gdzie odgrywa ona coraz większą rolę. Właściwie należy nawet powiedzieć, że stał się jednym z liderów kadry Jana Urbana.

Nie może więc dziwić, że z dobrej formy Kamińskiego nadal korzystać chce zespół z Kolonii. O tym mówiło się już od dawna, ale teraz FC Koeln oficjalnie potwierdziło, że Jakub Kamiński został wykupiony przez klub z VfL Wolfsburg. Kwota transfery wynosi około 5,5 miliona euro.

– Kuba zaimponował nam swoją osobowością już od pierwszych rozmów. Jest twardo stąpający po ziemi, ambitny i prawdziwie zespołowy. W zeszłym sezonie demonstrował te cechy każdego dnia, zarówno na boisku, jak i poza nim. Dlatego szybko stało się dla nas jasne, że chcemy skorzystać z opcji zakupu. Jego rozwój i występy są również doskonałym przykładem tego, dlaczego 1. FC Köln to doskonałe miejsce dla ambitnych zawodników – powiedział dyrektor zarządzający klubu, Thomas Kessler, cytowany przez oficjalną stronę,

Jakub Kamiński w tym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. To była dla skrzydłowego najprawdopodobniej najlepsza kampania od czasów wyjazdu z Lecha Poznań. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski obecnie na 17 milionów euro.

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