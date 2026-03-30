Lewandowski postrachem Szwedów. Mówią wprost o największym zagrożeniu

Robert Lewandowski ponownie stanie naprzeciwko Szwecji w decydującym meczu barażowym o mundial. Kapitan gospodarzy Victor Nilsson Lindelof nie ma wątpliwości, kto będzie kluczową postacią Biało-Czerwonych.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szwecja musi zatrzymać Lewandowskiego

Victor Nilsson Lindelof zwraca uwagę na skuteczność Roberta Lewandowskiego w ostatnich starciach obu reprezentacji. Napastnik zdobył trzy bramki w dwóch meczach przeciwko Szwecji w tej dekadzie.

Ostatni baraż w 2022 roku zakończył się zwycięstwem Polski, a Lewandowski otworzył wynik spotkania. Tamto trafienie ustawiło przebieg meczu i przybliżyło Polaków do awansu na mundial w Katarze.

Szwedzi pamiętają również spotkanie na mistrzostwach Europy, które wygrali 3:2. Mimo porażki Polski to właśnie Lewandowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jego skuteczność pozostaje największym zagrożeniem.

– Jest bardzo inteligentny, świetnie się porusza i w polu karnym jest piłkarzem światowej klasy – powiedział Lindelof. – To niesamowite, że utrzymuje taki poziom przez tyle lat.

Kapitan reprezentacji Szwecji odniósł się także do Matty’ego Casha, którego zna z Aston Villi. – Jest bardzo ceniony w zespole i może stać się ważną postacią klubu – powiedział Lindelof. Decydujące spotkanie odbędzie się we wtorek i wyłoni uczestnika mundialu.

