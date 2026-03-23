„Jest bramkarzem na mundial”. To on może stanąć w bramce reprezentacji Polski

Kamil Grabara to faworyt do gry w meczu z Albanią. Na kanale Meczyki.pl Roman Kołtoń sugeruje, że jeśli bramkarz Wolfsburga przyczyni się do awansu, wywalczy sobie automatycznie bluzę z numerem jeden na Mistrzostwa Świata 2026.

Jeśli w barażach zagra Grabara, to jest bramkarzem na mundial

Największa niewiadoma w kadrze przed barażami, czyli obsadzenie pozycji bramkarza. Łukasz Skorupski nie zagra ze względu na kontuzję, więc Jan Urban musi wybrać innego golkipera. Do wyboru ma czterech kandydatów: Bartłomieja Drągowskiego, Kamila Grabarę, Bartosza Mrozka oraz Mateusza Kochalskiego. Wszystko wskazuje na to, że wybór rozstrzygnie się między graczem Wolfsburga i Widzewa.

Zarówno Drągowski, jak i Grabara zagrali już w kadrze Urbana. Wytypować, kto stanie w bramce na Albanię wcale nie jest łatwo. Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl nie wytypował, kogo jego zdaniem wybierze selekcjoner. Natomiast przyznał, że jeśli wybór padnie na Grabarę, a Biało-Czerwoni awansują na mundial, to automatycznie 27-latek będzie bramkarzem na Mistrzostwa Świata.

– Nie mam żadnych wątpliwości, jeśli Grabara będzie uczestniczył w awansie na mundial, to jest bramkarzem na mundial. Tak w życiu po prostu jest – powiedział Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl.

– Przy jego talencie ma szansę być bramkarzem na lata. Ma szansę wejść w buty takich piłkarzy jak Jerzy Dudek, Artur Boruc, Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny – dodał dziennikarz.

Mecz Polska – Albania odbędzie się w czwartek (26 marca) o godzinie 20:45. Zwycięzca zagra w finale baraży z wygranym pary Ukraina – Szwecja. Decydujące starcie o awans na mundial zostanie rozegrane we wtorek (31 marca).