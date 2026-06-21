Hiszpania musi odkupić winy. Yamal pociągnie zespół?!

Hiszpania zmierzy się dzisiaj w kluczowym meczu z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. W La Furia Roja wszystkie oczy zwrócone będą na Lamine Yamala, który wraca do podstawowego składu.

Alex Lopez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania nie ma wyboru, muszą wygrać

Reprezentacja Hiszpanii po wpadce w pierwszym meczu przeciwko Republice Zielonego Przylądka nie ma już właściwie miejsca do kolejnej straty punktów w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. La Furia Roja po bardzo słabym meczu w swoim wykonaniu tylko zremisowała ze zdecydowanie niżej notowanym rywalem, co wywołało lawinę krytyki w kraju. Trudno się jednak dziwić, bowiem mistrzowie Europy są przecież głównym faworytem do wygrania całego turnieju. Tymczasem niemożność w ataku zadziwiła wszystkich, zdaje się, że i także piłkarzy.

Dlatego też starcie z Arabią Saudyjską jawi się jako potyczka kluczowa w kontekście awansu z grupy. Trudno co prawda wyobrazić sobie porażkę Hiszpanów, ale kolejny remis z pewnością byłby pretekstem do niespotykanych w tym kraju w ostatnim czasie dyskusji na temat przyszłości kadry.

Arabia wie, o co gra

Piłkarze z Arabii Saudyjskiej w pierwszym meczu podzielili się punktami z Urugwajem, choć to Latynosi mieli więcej okazji do wygrania. Niemniej wynik tego spotkania pokazuje, że najbliższy rywal Hiszpanów nie jest chłopcem do bicia. Wiadomo już od pamiętnego starcia z Argentyną na poprzednim mundialu, że w kadrze tej reprezentacji jest kilku dobrych graczy, a jako kolektyw mogą oni wskoczyć na zdecydowanie wyższy poziom, niż mogłoby się wydawać.

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Hiszpanie nie mogą więc lekceważyć zespołu z Półwyspu Arabskiego, który przy ewentualnym zwycięstwie miałby realne szanse na wywalczenie awansu do kolejnej fazy turnieju. To, rzecz jasna, byłoby wielkim sukcesem tej reprezentacji. Nawet remis przybliżałby ich do tego osiągnięcia. Z pewnością więc Saudyjczycy dadzą z siebie wszystko.

Gwiazdy, które mogą zrobić różnicę

Hiszpanie liczą przede wszystkim na powrót do składu Lamine Yamala. Jego wejście w meczu z Republiką Zielonego Przylądka dało wiele ożywienia w tercji ofensywnej. Podobnie zresztą jak postawa Nico Williamsa. To właśnie od tych dwóch skrzydłowych będzie zależeć, jak zaprezentuje się La Furia Roja. Dobre wieści są takie, że gwiazdor Barcelony ma być gotowy na 60 minut gry, a więc najpewniej zobaczymy go w pierwszym składzie.

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Przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams

Arabia: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi – Al-Shamat, Al-Khaibari, Kanno, Al-Dawsari – Al-Buraikan, Al-Juwayr

Transmisja meczu Hiszpania – Arabia Saudyjska

Spotkanie pomiędzy reprezentacją Hiszpanii a Arabią Saudyjską odbędzie się w niedzielę 21 czerwca 2026 roku o godzinie 18:00. Mecz ten będzie można oglądać w telewizyjnej Dwójce oraz w TVP Sport. Ponadto nadawca przewidział także transmisję internetową na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Relacjonować to spotkanie będą z Warszawy Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.