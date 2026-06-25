Grupa D wkracza w decydującą fazę. Amerykanie chcą zakończyć ją bez straty punktu

Reprezentacja USA podejmie Turcję, natomiast Australia zmierzy się z Paragwajem. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w grupie D Mistrzostw Świata 2026 przed ostatnią kolejką fazy grupowej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Malik Tillman oraz Weston McKennie

Sytuacja w grupie D Mistrzostw Świata 2026 przed 3. kolejką

Reprezentacja USA zasiada na fotelu lidera grupy D przed ostatnią kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Przed Amerykanie doskonale zaprezentowali się w swoich starciach. Współgospodarze turnieju okazali się lepsi od Paragwaju (4:1) oraz Australii (2:0).

Teraz przed podopiecznymi Mauricio Pochettino wydaje się najprostsze zadanie, choć nikt tego nie przewidywał przed mundialem. Reprezentacja USA zmierzy się z Turcją, która kompletnie zawodzi na turnieju. Sprawdź zapowiedź meczu Turcja – USA

Turcy mogą mówić o sporym pechu, ponieważ w swoich dwóch dotychczasowych meczach dominowali nad rywalem. Jednak oba spotkania zakończyły się porażki. Najpierw polegli w starciu z Australią (0:2), a później okazali się gorsi od Paragwaju (0:1). Ta drużyna jako pierwsza pozbawiła sobie możliwości awansu do kolejnej rundy.

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W drugim meczu tej grupy powinniśmy otrzymać bardzo wyrównane spotkanie. A w nim reprezentacja Australii zmierzy się z Paragwajem. Podopieczni Tony’ego Popovicia znakomicie rozpoczęli Mistrzostwa Świata, pokonując Turcję (2:0). Później już musieli uznać wyższość USA (0:2).

Paragwaj z kolei chciałby zapomnieć o swoim inauguracyjnym meczu na mundialu, ponieważ został boleśnie sprowadzony na ziemię przez Amerykanów (1:4). W swoim ostatnim spotkaniu jednak niespodziewanie wyrzucili z turnieju Turcję, odnosząc skromne zwycięstwo (1:0).

W tym meczu powinniśmy spodziewać się niezwykle wyrównanej gry. Zarówno Australijczycy, jak i Paragwajczycy liczą na zwycięstwo, ponieważ komplet punktów sprawi, że nie będą musieli czekać do ostatniej kolejki i drżeć o awans. Sprawdź zapowiedź meczu Paragwaj – Australia

Oba spotkana 3. kolejki grupy D rozpoczną się o godzinie 4:00 czasu polskiego. Kibice, którzy zdecydują się na nieprzespaną noc, mogą się spodziewać sporej dawki emocji.