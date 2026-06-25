Paragwaj – Australia: typy i kursy. Mecz o bezpośredni awans

Paragwaj - Australia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Omar Alderete

Paragwaj Australia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 16:59

Paragwaj – Australia: typy bukmacherskie

26 czerwca w godzinach nocnych czeka nas mecz kończący trzecią kolejkę w grupie D mistrzostw świata 2026. Na Levi’s Stadium w Santa Klarze na boisko wybiegną Paragwaj oraz Australia. Zespoły te mają na swoim koncie po trzy zdobyte punkty, co plasuje je w komfortowym położeniu przed ostatnią serią gier. Dla obu ekip najbezpieczniejszym wariantem może okazać się podział punktów. Taki scenariusz oznaczałby, że Paragwaj i Australia zameldowałyby się w fazie pucharowej. Mój typ: remis.

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Paragwaj – Australia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Paragwaju na inaugurację turnieju rywalizowała z jego głównym gospodarzem, a konkretnie z USA. Pojedynek ten nie potoczył się pomyślnie dla Paragwajczyków, których stać było jedynie na gola honorowego. Po porażce 1:4 Paragwaj niespodziewanie ograł Turcję 1:0.

Z Turcją w pierwszej kolejce mierzyła się z kolei Australia. Jej występ zaskoczył wszystkich, ponieważ Australijczycy nie tylko nie przegrali tego spotkania, ale i wygrali je 2:0. Druga seria gier nie była już tak udana, stąd porażka 0:2 z kadrą USA.

Paragwaj – Australia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą trzykrotnie, a bilans tych konfrontacji jest korzystniejszy dla Australijczyków. Ich łupem padły dwa spotkania, w tym to ostatnie z października 2010 roku. Wówczas Australia ograła Paragwaj 1:0.

Paragwaj – Australia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Paragwaj, czego dowodzi kurs 2.73. Współczynnik na remis to 2.27. Z kolei wygraną Australii możesz zagrać po kursie 4.15.

Paragwaj Australia 2.73 2.27 4.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 16:59

Paragwaj – Australia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Paragwaju

Remis

Wygrana Australii Wygrana Paragwaju

Remis

Wygrana Australii 0 Votes

Paragwaj – Australia: przewidywane składy

Paragwaj: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso

Australia: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda

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Paragwaj – Australia: transmisja meczu

Pojedynek między Paragwajem a Australią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w piątek (26 czerwca) o godzinie 04:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jonasz Zasowski i Dawid Sut.

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