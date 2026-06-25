Raków szuka piłkarza na konkretną pozycję. Kroczek potwierdził

Raków Częśtochowa po odejściu Iviego Lopeza chce znaleźć nowego zawodnika na pozycję numer dziesięć. W rozmowie z serwisem Na Wylot TV poszukiwania pomocnika potwierdził Dawid Kroczek.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków szuka nowej „dziesiątki”

Raków Częstochowa jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Drużyna pod wodzą Dawida Kroczka zagra nie tylko w Ekstraklasie, ale również w eliminacjach Ligi Konferencji. W 2. rundzie ich rywalem będzie maltańska Valletta, więc Medaliki będą faworytem.

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Okno transferowe pod Jasną Górą rozpoczęło się bardzo szybko. Raków przeprowadził już trzy transfery. Jako pierwszy dołączył Dieudonne Gaucho Debohi, a potem przyszli jeszcze Oliwier Kwiatkowski i Tarik Karić. Szkoleniowiec zespołu w rozmowie z kanałem Na Wylot TV ujawnił, że szukają ofensywnego pomocnika na pozycję numer dziesięć.

– Myślimy nad pozycją numer „dziesięć”. Jest to jeden z celów transferowych. Zastanawiamy się, jak znaleźć zawodnika, który pasuje do drużyny i który da nam również inny wariant grania – mówił Dawid Kroczek na kanale Na Wylot TV.

Poszukiwania nowej „dziesiątki” są powiązane z odejściem Iviego Lopeza. Hiszpan przez ostatnie sześć lat był kluczowym piłkarzem i gwiazdą drużyny. Jego kontrakt wygasa jednak z końcem czerwca i nie został przedłużony.

Pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu podopieczni Dawida Kroczka rozegrają 23 lipca. Będzie to starcie z Vallettą w Lidze Konferencji. Sezon w Ekstraklasie rozpoczną 26 lipca od domowego spotkania z Wisłą Płock. Rewanż w europejskich pucharach zaplanowano na dzień 30 lipca.