Lech Poznań nie będzie kontynuował rozmów kontraktowych z Antonio Miliciem. Chorwacki obrońca tego lata opuści szeregi mistrza Polski - przekazuje serwis KKSLech.com.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Antonio Milić odejdzie z Lecha Poznań!

Lech Poznań szykuje się do rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów. Władze klubu wciąż budują kadrę. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że szeregi mistrza Polski opuści Krzysztof Bąkowski. To nie koniec jednak rozstań. Serwis KKSLech.com poinformował, że Kolejorz tego lata rozstanie się z Antonio Miliciem. Chorwacki obrońca nie ma już przyszłości na Bułgarskiej.

Antonio Milić i Lech Poznań ostatnio rozmawiali w sprawie nowego kontraktu. Strony miały trudności ze znalezieniem wspólnego języka. Teraz wspomniane źródło zdradza, że to koniec negocjacji mistrzów Polski z Chorwatem. Wygasająca umowa doświadczonego defensora nie zostanie przedłużona, więc lada moment zawodnik stanie się wolnym agentem.

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W ostatnich latach Antonio Milić stanowił o sile Lecha Poznań. Chorwat wraz z zespołem Kolejorza sięgał po najważniejsze trofeum na krajowym podwórko. Odejście defensora będzie sporą stratą na Bułgarskiej. Poznańscy kibice z pewnością będą mieli wyłącznie dobre wspomnienia z wychowankiem Hajduka Split.

Antonio Milić w zeszłym sezonie rozegrał łącznie 35 spotkań w koszulce Lecha Poznań. Chorwacki obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 32-latek do tego może również pochwalić się dwoma asystami.