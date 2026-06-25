Przewidywane składy na mecz Ekwador - Niemcy. Julian Nagelsmann planuje rotacje, a Ekwador zagra o awans do fazy pucharowej mundialu.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Przewidywane składy na mecz Ekwador – Niemcy

Reprezentacja Niemiec zapewniła już sobie pierwsze miejsce w grupie E, dlatego do ostatniego meczu fazy grupowej może podejść ze znacznie większym spokojem. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Ekwadoru, który nadal walczy o awans do fazy pucharowej.

Julian Nagelsmann prawdopodobnie wykorzysta okazję do rotacji składem. Selekcjoner musi również znaleźć rozwiązanie po kontuzji Nico Schlotterbecka, który z powodu urazu kostki zakończył udział w turnieju. Niewykluczone, że od pierwszej minuty zobaczymy kilku piłkarzy, którzy dotąd pełnili role rezerwowych.

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Pod znakiem zapytania stoi także występ Deniza Undava w podstawowym składzie. Napastnik ma już pięć udziałów przy golach podczas mundialu, choć do tej pory ani razu nie rozpoczynał meczu od pierwszej minuty.

Ekwador nie ma problemów kadrowych i wszystko wskazuje na to, że Sebastián Beccacece postawi na tę samą jedenastkę, która zagrała przeciwko Curacao.

Przewidywany skład Ekwadoru

Ekwador: Galíndez – Franco, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñán – Valencia, Plata.

Przewidywany skład Niemiec

Niemcy: Baumann – Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum – Goretzka, Stiller – Amiri, Leweling, Beier – Undav.